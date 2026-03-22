Ларионов о серии с ЦСКА: «СКА продолжит демонстрировать хоккей, который называют веселым. Крышкой консерватизма молодежь накрывать не станем, наоборот – поддержим»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мыслями перед стартом серии плей-офф против ЦСКА. Команды проведут первую встречу 23 марта в Москве.
«Не возьмусь говорить, результативной получится серия, либо наоборот – сверхконсервативной. Попадать под влияние экспертов – не лучшее решение. Нужно понимать, что все зависит только от нас – от того, как мы будем играть.
Продолжим выполнять то, что делали. Демонстрировать хоккей, который вы называете веселым. Хоккей должен быть красивым, и в то же время эффективным. Наша задача играть и побеждать. Будем идти с ней от периода к периоду, от матча к матчу стартующего плей-офф.
Мы планируем стартовать тем составом, который был в заключительной игре регулярки. Надеюсь, не возникнет травм. Информацию, кто из вратарей начнет серию, огласим как обычно – утром в день игры. Плей-офф – это чистый лист. Нередко в нем появляются новые герои, которые решают исход матчей и серий. Наши молодые ребята провели много матчей в регулярном чемпионате, получили опыт на уровне КХЛ.
Крышкой консерватизма в плей-офф их никто накрывать не станет. Наоборот – поддержим парней: чтобы они за счет молодецкой удали демонстрировали игру, которая нравится болельщикам», – сказал Ларионов.