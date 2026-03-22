Пашков о шансах «Салавата» в плей-офф: «В фактор Кузнецова не верю. От лидера ждешь стабильности, у Евгения этого нет. Один-два отличных матча – и пауза, то болезнь, то травма»

Пашков о шансах «Салавата» в плей-офф: не верю в фактор Кузнецова.

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы «Салавата» в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста», отметив, что наличие в команде Евгения Кузнецова не будет решающим фактором для уфимского клуба.

– Что выделите на Востоке?

– Магнитогорск, Омск и Казань скорее всего пойдут дальше. Немного обидно за «Трактор », который в последние годы шел наверх, но, похоже, где-то произошла ошибка – и команда на спаде.

Трудно ждать сюрприза и в серии «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым ». Еще в начале осени Уфа была в самом низу Востока, все говорили о финансовых проблемах. Но «Салават» смог перегруппировать свои ряды и собраться. Команда уверенно вышла в плей-офф, решив в общем-то главную задачу.

Да, сейчас она раскована и опасна, результат по большому счету не давит. Однако ее кадровый потенциал не сравнится с большой четверкой Востока.

– Но у «Салавата» есть Евгений Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли.

– В фактор Кузнецова, несмотря на его кубковый опыт, не верю. Да, в Уфе Евгений преобразился, но от лидера команды всегда ждешь главного – стабильности.

А этого у Евгения нет. Один-два отличных матча – и пауза. То болезнь, то травма. В плей-офф это не работает, лидер должен быть игроком не эпизода или матча, а всей дистанции.

– Уфа – без шансов?

– Шанс только в том, что и «Автомобилист» – не самая стабильная команда. Ее игровой характер, по-моему, не понятен даже самим тренерам. Екатеринбург регулярно собирается на фаворитов, а вот с аутсайдерами может и передохнуть.

Не знаю, каким будет настрой на этот плей-офф у «Автомобилиста ». Поэтому для меня на Востоке главные команды все-таки другие – Омск, Магнитогорск и Казань, – сказал Пашков.