Сушинский о серии ЦСКА – СКА: «Система Никитина превзойдет романтичный и ярко атакующий хоккей Ларионова»

Сушинский о серии ЦСКА – СКА: система Никитина превзойдет хоккей Ларионова.

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о шансах петербургского клуба против ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Первую встречу команды проведут 23 марта в Москве.

– Думаю, что система Игоря Никитина все-таки превзойдет романтичный и ярко атакующий хоккей Игоря Ларионова . По сезону и ЦСКА, и СКА шли не слишком стабильно, но концовку провели здорово, прибавили. ЦСКА и вовсе умудрился закончить четвертым, хотя по регулярке армейцы порой даже вываливались из кубковой восьмерки.

– Как вам в нынешнем сезоне СКА, за который вы в свое время много играли?

– Концовочка, повторюсь, хорошая, однако в целом сезон в зачет поставить нельзя. Я думаю, нас ждет интересная серия, но вряд ли суперголевая, если учитывать, что здесь играет ЦСКА (смеется). С интересом понаблюдаем за данным соперничеством, – сказал Сушинский.