  • Сушинский о серии ЦСКА – СКА: «Система Никитина превзойдет романтичный и ярко атакующий хоккей Ларионова»
Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о шансах петербургского клуба против ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

Первую встречу команды проведут 23 марта в Москве. 

– Думаю, что система Игоря Никитина все-таки превзойдет романтичный и ярко атакующий хоккей Игоря Ларионова. По сезону и ЦСКА, и СКА шли не слишком стабильно, но концовку провели здорово, прибавили. ЦСКА и вовсе умудрился закончить четвертым, хотя по регулярке армейцы порой даже вываливались из кубковой восьмерки.

– Как вам в нынешнем сезоне СКА, за который вы в свое время много играли?

– Концовочка, повторюсь, хорошая, однако в целом сезон в зачет поставить нельзя. Я думаю, нас ждет интересная серия, но вряд ли суперголевая, если учитывать, что здесь играет ЦСКА (смеется). С интересом понаблюдаем за данным соперничеством, – сказал Сушинский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
РОМАНтичного из СКА в прошлом году попёрли
По числу голов СКА романтика Ларионова находится в конце первой десятки. В среднем в матчах СКА забрасывают 5.4 шайбы.

Впрочем, это и не столь важно. Всю игру вплоть до тайм-аутов уже давно ведёт Тамбиев. А романтику оставляют только красивые позы на камеру.
какой такой романтичный и ярко атакуюший хоккей у ларионова в ска?))) что там долбит сушинский?🤣🤣🤣
Романтичный и супер атакующей хоккей? Су давно не смотрел матчи Ска, Ска играет на контратаках, большую часть матча команда обороняется. По сути, такая же закрытая команда как прошлогодний Адмирал. И в серии с ЦСКА будет мало голов ;)) питерцы писали,что не любяттв душный хоккей от ЦСКА при этом сами играют в том же ключе, как это называется? Двуличие, двуголовье, нечестные? ;) Что поделать от любителей ;))
Цска разнесет Ска
Каждую игру начинать сразу с овертайма, ибо в основное 0-0, и как получится... (мечта Урфина) ;)
Ярко атакующий? 🤣🤣🤣
Солдаты Урфин Джуса одержат победу. Никитин серьёзно настроил команду
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
вчера, 13:15
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
вчера, 11:45
Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»
вчера, 10:43
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
4 минуты назад
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
18 минут назадLive
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
23 минуты назад
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
36 минут назад
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
сегодня, 12:45
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
сегодня, 12:30
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
сегодня, 12:17
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
52 минуты назад
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Рекомендуем