  • Блэкер перед серией с «Салаватом»: «Автомобилист» может достигать полуфинала каждый год, как в 2024-м. В плей-офф всегда все с нуля»
Джесси Блэкер: «Автомобилист» может каждый год достигать полуфинала в плей-офф.

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер заявил, что команде по силам каждый год доходить до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина. 

В этом сезоне екатеринбургский клуб сыграет с «Салаватом» в первом раунде, первый матч серии состоится 23 марта в Екатеринбурге. 

«Что было с «Салаватом» в регулярном чемпионате, уже не важно – впереди новый старт. Если ты был непобедимым против соперника или, наоборот, проигрывал, в плей-офф всегда все с нуля.

Я думаю, что вновь достигать полуфинала, как в 2024 году, можно каждый год. Мы просто должны найти нашу игру, начиная с серии против «Салавата» уже в ближайшие дни», – сказал Блэкер. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАвтомобилист
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoДжесси Блэкер
Материалы по теме
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
вчера, 12:49
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
вчера, 12:42
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
вчера, 12:14Фото
Рекомендуем
Главные новости
Спронг забил первый и второй голы в этом Кубке Гагарина – дубль за 2 минуты в ворота «Салавата»
10 минут назад
Денежкин ударил Пименову в колено в матче «Автомобилиста» и «Салавата». Кузнецов и Василевский заступились за партнера
21 минуту назадВидео
«Овечкин – абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет – и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра
35 минут назад
Ротенберг о возможном возвращении к тренерству: «Переговоры веду всегда»
сегодня, 14:15
Кубок Гагарина стартовал! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА сыграет со СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» встретится с «Торпедо»
сегодня, 14:01Live
Крикунов о 1000 голов Овечкина: «До Гретцки уже не дотянуться – Саша закончит в НХЛ после этого сезона, видимо»
сегодня, 13:56
«Каролина» и «Сиэтл» сыграют в бывшем «Хельсинки Холле» в рамках NHL Global Series-2026/27. Ротенберг и Тимченко продали стадион в 2024-м
сегодня, 13:43
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
сегодня, 13:13
Комтуа сыграет в 1-м матче серии с «Динамо» Минск, заявил Козлов. Форвард бело-голубых пропустил почти 3 недели из-за травмы
сегодня, 12:59
Плющев о регулярке КХЛ: «Одна из самых скучных в истории лиги – ноль интриги, борьбы нет. Это свидетельство глубокого кризиса нашего клубного хоккея»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «После такого сезона кто не захочет стать новым Шипачевым или Шарипзяновым? Игроки становятся кумирами – это здорово»
50 минут назад
Хартли о плей-офф: «Я слишком старый, чтобы нервничать. «Локомотив» будет бороться за Кубок Гагарина – у нас особая миссия»
сегодня, 13:27
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Рекомендуем