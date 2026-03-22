Блэкер перед серией с «Салаватом»: «Автомобилист» может достигать полуфинала каждый год, как в 2024-м. В плей-офф всегда все с нуля»
Джесси Блэкер: «Автомобилист» может каждый год достигать полуфинала в плей-офф.
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер заявил, что команде по силам каждый год доходить до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина.
В этом сезоне екатеринбургский клуб сыграет с «Салаватом» в первом раунде, первый матч серии состоится 23 марта в Екатеринбурге.
«Что было с «Салаватом» в регулярном чемпионате, уже не важно – впереди новый старт. Если ты был непобедимым против соперника или, наоборот, проигрывал, в плей-офф всегда все с нуля.
Я думаю, что вновь достигать полуфинала, как в 2024 году, можно каждый год. Мы просто должны найти нашу игру, начиная с серии против «Салавата» уже в ближайшие дни», – сказал Блэкер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
