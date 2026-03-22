  Корешков о серии с «Ак Барсом»: «Плотно разбираем соперника, на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу»
Корешков о серии с «Ак Барсом»: «Плотно разбираем соперника, на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков поделился мыслями перед стартом серии плей-офф против «Ак Барса».

– Если говорить про шестое место в регулярке, то уверен, что наша команда может играть намного лучше. Это показали последние матчи, на финише чемпионата у нас четыре победы. Это вселяет нам нужный оптимизм, и теперь мы плавно подходим к матчам плей-офф.

Прежде всего, мы очень плотно разбираем «Ак Барс», и на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу.

Как для главного тренера это мой первый плей-офф, но само по себе событие для меня уже знакомое. Тренерский штаб тоже готов. Мы не волнуемся, все очень уверенно. Знаем, что делать.

– «Трактор» тяжело играл против «Ак Барса»?

– Наоборот, мы достойно и хорошо играли. Победили дома 4:0, а в тех матчах, где уступили, имели ряд хороших возможностей.

Григорий Дронов едет с командой в Казань?

– Пока он остается здесь, у него индивидуальный план. Ждем его к домашним матчам. С нами поедут молодые ребята – Федосеев и Юсупов.

– Ждете ли вы большего от Ливо в плей-офф?

– Я бы сказал, не только от Ливо. На наших лидеров возлагается большая надежда и нагрузка. Они в первую очередь должны повести за собой команду.

Николаев готов быть первым номером в плей-офф?

– У нас нет другого выбора. Дмитрий хорошо провел последние матчи, поэтому на вратарскую линию смотрим с оптимизмом, – сказал Корешков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Подкручивать раньше надо было. За ^трактором^ следить надо. Машина все таки. Но АК Барс должны пройти, как в 2013-ом.
Непонятны ожидания комментаторов. А что он и Коршков должны был сказать? Что то типа: сидим в раздевалке и рыдаем от безысходности, Григоренко ругается на английском, Ливо опять запил, все боятся даже на лёд выходить, потому что шансов против великого татарского клуба - ноль!? Сказал то что должен сказать: готовимся, настраиваемся на победу, верим в свои силы.
