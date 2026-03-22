Корешков о серии с «Ак Барсом»: «Плотно разбираем соперника, на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу»

Корешков высказался о серии «Трактора» против «Ак Барса».

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков поделился мыслями перед стартом серии плей-офф против «Ак Барса ».

– Если говорить про шестое место в регулярке, то уверен, что наша команда может играть намного лучше. Это показали последние матчи, на финише чемпионата у нас четыре победы. Это вселяет нам нужный оптимизм, и теперь мы плавно подходим к матчам плей-офф.

Прежде всего, мы очень плотно разбираем «Ак Барс», и на тренировках докручиваем основные нюансы. Главное, что у всех боевой настрой и все готовы сражаться за победу.

Как для главного тренера это мой первый плей-офф, но само по себе событие для меня уже знакомое. Тренерский штаб тоже готов. Мы не волнуемся, все очень уверенно. Знаем, что делать.

– «Трактор» тяжело играл против «Ак Барса»?

– Наоборот, мы достойно и хорошо играли. Победили дома 4:0, а в тех матчах, где уступили, имели ряд хороших возможностей.

– Григорий Дронов едет с командой в Казань?

– Пока он остается здесь, у него индивидуальный план. Ждем его к домашним матчам. С нами поедут молодые ребята – Федосеев и Юсупов.

– Ждете ли вы большего от Ливо в плей-офф?

– Я бы сказал, не только от Ливо. На наших лидеров возлагается большая надежда и нагрузка. Они в первую очередь должны повести за собой команду.

– Николаев готов быть первым номером в плей-офф?

– У нас нет другого выбора. Дмитрий хорошо провел последние матчи, поэтому на вратарскую линию смотрим с оптимизмом, – сказал Корешков.