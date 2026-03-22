  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше: «Не сказал бы, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они первые в КХЛ, несут угрозу воротам быстрыми выпадами. Нужно защищаться, бить по их слабым местам»
5

Ги Буше: «Не сказал бы, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости они первые в КХЛ, несут угрозу воротам быстрыми выпадами. Нужно защищаться, бить по их слабым местам»

Ги Буше высказался о серии «Авангарда» с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Нефтехимиком».

«Главное, что мы подходим к плей-офф без травм. Нам было без разницы, с кем встречаться, для нас главное – сохранять свою идентичность, следовать своим привычкам.

Мы провели отличную регулярку, побили много рекордов, сейчас заряжены и ждем плей-офф. Одно можно сказать точно: будет непросто, но интересно.

Нижнекамцы играют на высоких скоростях, они одни из лучших в КХЛ по переходу из обороны в атаку и наоборот, так что против них лучше не терять шайбу. Хоккей «бей-беги» против них пользы не принесет, перебросать их – тоже плохая затея.

Главное при встрече с «Нефтехимиком» – качественно обороняться, это принесет успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придется.

В любом матче мы играем в силовой манере, всегда действуем жестко, это наш стиль, и в плей-офф не планируем от него отходить. Если удаления будут следствием этого стиля – это нормально. Другое дело, что не должно быть удалений за неправильную игру клюшкой или, например, нарушение численного состава.

Я не сказал бы, что уровень «Нефтехимика» ниже «Авангарда». По скорости нижнекамцы первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее. Это очень опасная команда, нижнекамцы несут угрозу воротам быстрыми выпадами «два в одного» и «три в два». Нам нужно защищаться от этого и бить по их слабым местам», – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвангард
logoНефтехимик
logoГи Буше
logoКХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вперёд, к победе в Кубкке Гагарина. Нужно сплотиться и выдать свои лучшие качества. За Авангард!!!
У Ларионова про веселье, а здесь строго по делу, про качественную оборону и жёсткий стиль.
Вот и разница в профессионализме!
Ги конечно немного лукавит. Уровень Нефтехимика все же ниже уровня Авангарда. Главное что бы без шапкозакидательских настроений и с хорошим настроем ( в регулярке с этим были проблемы) играли.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
