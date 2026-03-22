Главный арбитр КХЛ о семинаре перед плей-офф: «Попросили судей быть дружелюбными с игроками и тренерами. Акцент делали на сдерживающих фолах, разобрали моменты по просмотру видео»

Главный арбитр КХЛ высказался о семинаре судей перед стартом плей-офф.

Главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов высказался о семинаре судей перед стартом плей-офф-2026.

В Москве прошло ежегодное совещание судей перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина, Участие в нем приняли Анисимов и Департамент судейства.

В плей-офф будут работать 45 арбитров – 25 главных и 20 линейных. На все матчи будет назначаться один резервный главный судья, а на игры второго и последующих раундов – один резервный линейный.

«Акцент традиционно делали на сдерживающих фолах, обратили внимание на общение игроков, тренеров и судей. Попросили арбитров быть дружелюбными с хоккеистами и тренерами, но все в рамках дозволенного и в рамках правил. Разобрали моменты по просмотру видео, поговорили о нарушениях численного состава и вбрасываниях.

Говоря о промежуточных результатах, не хочется разделять регулярку и плей-офф – итоги будем подводить по весне, но всегда есть над чем работать. В регулярном чемпионате были вещи, которые нам нравились, были и те, которые требуют улучшения.

На эту тему мы и разговаривали на совещании – тот уровень, который они поддерживали на всей дистанции регулярки, нужно обязательно подтвердить: это важный момент», – сказал Анисимов.