Главный арбитр КХЛ о семинаре перед плей-офф: «Попросили судей быть дружелюбными с игроками и тренерами. Акцент делали на сдерживающих фолах, разобрали моменты по просмотру видео»

Главный арбитр КХЛ высказался о семинаре судей перед стартом плей-офф.

Главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Анисимов высказался о семинаре судей перед стартом плей-офф-2026.

В Москве прошло ежегодное совещание судей перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина, Участие в нем приняли Анисимов и Департамент судейства. 

В плей-офф будут работать 45 арбитров – 25 главных и 20 линейных. На все матчи будет назначаться один резервный главный судья, а на игры второго и последующих раундов – один резервный линейный.

«Акцент традиционно делали на сдерживающих фолах, обратили внимание на общение игроков, тренеров и судей. Попросили арбитров быть дружелюбными с хоккеистами и тренерами, но все в рамках дозволенного и в рамках правил. Разобрали моменты по просмотру видео, поговорили о нарушениях численного состава и вбрасываниях.

Говоря о промежуточных результатах, не хочется разделять регулярку и плей-офф – итоги будем подводить по весне, но всегда есть над чем работать. В регулярном чемпионате были вещи, которые нам нравились, были и те, которые требуют улучшения.

На эту тему мы и разговаривали на совещании – тот уровень, который они поддерживали на всей дистанции регулярки, нужно обязательно подтвердить: это важный момент», – сказал Анисимов.

Источник: официальный сайт КХЛ
3 комментария
Быть пошустрее на выбрасывании, не препятствовать движению шайбы и не ставить подножки хоккеистам - не попросили?
А "тот уровень, который они поддерживали на всей дистанции регулярки" нужно менять, а не подтверждать! ЭТО важный момент, а не стабильное "плохо"!
Важно, что бы судьи не превращали игру хоккей в фигурное катание с клюшкой!
А акцент на том, что судьи - важная, но не главная составляющая игры не делали?
А то, некоторые арбитры, похоже, "звёздочку словили".
Материалы по теме
Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»
вчера, 14:59
Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
вчера, 14:37
Карандин о судьях в КХЛ: «Получают образование через ЕГЭ и не понимают, что они – обслуживающий персонал. Есть опасения, что арбитры наломают дров в плей-офф»
21 марта, 11:14
Мама Овечкина о рекорде по голам в регулярках НХЛ: «Никто и никогда не побьет достижение моего сына. Все рады за Саньку, что русский парень добился такого результата»
10 минут назад
Спронг о ЦСКА: «Я был вынужден сидеть сложа руки в очень оборонительной системе. Никитин – отличный тренер, но у нас была не самая удачная связка»
23 минуты назад
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
26 минут назад
Разин о том, что Ткачев потерял бонусы, не сыграв в последнем матче регулярки: «Деньги приходят и уходят, а эмоции от побед – на всю жизнь. Мы обсуждали ситуацию и договорились заранее»
34 минуты назад
Депутат Журова о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Хотелось бы, но Уэйна жалко»
54 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в единственном матче дня
сегодня, 11:21
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
сегодня, 11:11
СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года
сегодня, 10:46
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
сегодня, 10:36
Репортер «Миннесоты», трое ее детей и собака погибли в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются
сегодня, 11:36
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
сегодня, 10:59
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 10:23
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
сегодня, 10:12
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
