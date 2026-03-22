Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением
Форвард «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон НХЛ.
Он набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2).
На его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.
Он стал 4-м россиянином, забившим не менее 40 голов в 4 и более сезонах в НХЛ.
Ранее это удалось Александру Овечкину (14 сезонов), Илье Ковальчуку (6) и Павлу Буре (5).
По 3 таких сезона в активе Александра Могильного, Евгения Малкина и Кирилла Капризова (у форварда «Миннесоты» 38 шайб в 69 играх этого сезона).
В истории «Тампы» больше таких сезонов было только у Стивена Стэмкоса (7). Кучеров делит 2-е место в Брэйденом Пойнтом (по 4).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN Stats Centre
А ещё, ниже в комментариях, отметили, что он перешагнул показатель полезности "+200". У играющего 17й сезон Хедмена прямо сейчас "+192", при том, что у него только 3 сезона в "-" ("-3", "-9", "-1"). У Форслинга за 9 сезонов "+153", при том, что он один из лидеров по этому показателю, в 2023/24 - вообще был лучшим с "+56".
тогда в истории Лайтнинг станет первым бомбардиром. сейчас:
1. Стэмкос 1137
2. Кучеров 1112
ну и как-то незаметно пару игр назад Кучеров обошел Хедмана по клубной полезности, а сегодня и вовсе перемахнул планку в +200.
ясно что это плавающий показатель, который в течении карьеры может просесть, но прямо сейчас среди лучших российских игроков, в тройке.
1. Фёдоров +261
2. Дацюк +249
3. Кучеров +201
4. Константинов +185
5. Зубов +148
6. Панарин +136
7. Фетисов +114
8. Орлов +113
9. Ларионов +104
10. Ничушкин +104
больше плюсовиков на больше сотни нет.