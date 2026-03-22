Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением

Кучеров в 4-й раз достиг отметки 40 шайб за сезон в НХЛ.

Он набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2).

На его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

Он стал 4-м россиянином, забившим не менее 40 голов в 4 и более сезонах в НХЛ.

Ранее это удалось Александру Овечкину (14 сезонов), Илье Ковальчуку (6) и Павлу Буре (5).

По 3 таких сезона в активе Александра Могильного, Евгения Малкина и Кирилла Капризова (у форварда «Миннесоты» 38 шайб в 69 играх этого сезона).

В истории «Тампы» больше таких сезонов было только у Стивена Стэмкоса (7). Кучеров делит 2-е место в Брэйденом Пойнтом (по 4).