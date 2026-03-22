Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением

Кучеров в 4-й раз достиг отметки 40 шайб за сезон в НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон НХЛ.

Он набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2).

На его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

Он стал 4-м россиянином, забившим не менее 40 голов в 4 и более сезонах в НХЛ.

Ранее это удалось Александру Овечкину (14 сезонов), Илье Ковальчуку (6) и Павлу Буре (5).

По 3 таких сезона в активе Александра Могильного, Евгения Малкина и Кирилла Капризова (у форварда «Миннесоты» 38 шайб в 69 играх этого сезона).

В истории «Тампы» больше таких сезонов было только у Стивена Стэмкоса (7). Кучеров делит 2-е место в Брэйденом Пойнтом (по 4).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN Stats Centre
С таким темпом как он сейчас набирает очки, большая доли вероятности есть, что он побьёт свой же рекорд в 144 очка
Никита своими достижениями радует нас как это делал Саша Овечкин.
Что не перестаёт поражать в Кучерове, так это то, что он свои рекорды творит как-то без видимого особого надрыва. Вот, его воспринимают всё-таки больше как диспетчера / плеймейкера (хоть он и крайний), и он оправдывает "возложенное на него высокое доверие", одно только достижение планки в 100 передач за регулярку чего стоит! Но, вот так вот, можно сказать буднично, - раз и перешагнул планку в 40 голов за сезон, которая не всем "забивалам" покоряется.
А ещё, ниже в комментариях, отметили, что он перешагнул показатель полезности "+200". У играющего 17й сезон Хедмена прямо сейчас "+192", при том, что у него только 3 сезона в "-" ("-3", "-9", "-1"). У Форслинга за 9 сезонов "+153", при том, что он один из лидеров по этому показателю, в 2023/24 - вообще был лучшим с "+56".
ещё пару недель назад это казалось нереальным, но теперь, при результативности 1.84 очка за игру, и 14 оставшихся матчах, он способен набрать ещё 26 до конца сезона.
тогда в истории Лайтнинг станет первым бомбардиром. сейчас:
1. Стэмкос 1137
2. Кучеров 1112
ну и как-то незаметно пару игр назад Кучеров обошел Хедмана по клубной полезности, а сегодня и вовсе перемахнул планку в +200.
ясно что это плавающий показатель, который в течении карьеры может просесть, но прямо сейчас среди лучших российских игроков, в тройке.
1. Фёдоров +261
2. Дацюк +249
3. Кучеров +201
4. Константинов +185
5. Зубов +148
6. Панарин +136
7. Фетисов +114
8. Орлов +113
9. Ларионов +104
10. Ничушкин +104
больше плюсовиков на больше сотни нет.
118 очков в 64 матчах в современной НХЛ... Это за гранью разумного
лишь бы эта погоня не закончилась засухой НИКИТЫ в плове.
Никита просто супер, гордость берёт за наших мужиков в НХЛ, так держать!
Хорошо, что в этом сезоне много шайб. Самый интересный рекорд Тампы это будет, у Стэмкоса 555 шайб за клуб. Плюс там ещё Пойнт накатывал раньше, но в этом сезоне резко отстал
давайте не будем глазить. давайте любоваться игрой маэстро.как он шайбу принял с первым голом. на лету,спокойно. каждое движение выверено. красавчик.
Там вообще Маккиннон в 5 шайбах всего. С таким темпом Куч может неожиданно и Ришара заберёт?)
Там вообще Маккиннон в 5 шайбах всего. С таким темпом Куч может неожиданно и Ришара заберёт?)
Как бы ни хотелось - ненаучная фантастика
