9

«Рольф» об одежде Putin Team и «Красной машины»: «Мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. Важно, чтобы через такие проекты спорт привлекал новые поколения»

В компании «Рольф» высказались о показе коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

Напомним, в рамках шестой Московской недели моды прошел показ совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

«Рольф» поддержал мероприятие как партнер «Красной Машины» и сборной России по хоккею.

«Сегодня мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. И для нас важно, чтобы через такие проекты внимание новых поколений привлекал спорт – его энергия, командный дух и ценности.

На подиуме в Манеже коллекцию представили первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель ГК «Красная Машина» Роман Ротенберг, а также четырехкратные призеры чемпионата Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин.

Эта коллекция объединила два сильных бренда. Putin Team Russia – высокотехнологичную одежду российского производства и «Красную Машину» – бренд с хоккейным наследием и традициями сборной.

Часть средств от продаж коллекции будет направлена на поддержку детско-юношеского спорта. Такие инициативы помогают развивать спортивную культуру и открывают новые возможности для будущих поколений спортсменов», – говорится в сообщении компании. 

Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое «Красная машина», спросите у любого канадца, американца»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Рольф»
9 комментариев
Жалко, что такие новости нельзя минусить.
Ответ Олег Бармин_1116839782
Рольф это англичане или французы ?
Это РОССИЯ!
Это они вот этим языком советской бюрократии с молодежью собрались разговаривать?
Название российского бренда писать латиницей - фу, как непатриотично!!
Любой маркетолог скажет, что это более, чем разумно.
