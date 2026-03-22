«Рольф» об одежде Putin Team и «Красной машины»: «Мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. Важно, чтобы через такие проекты спорт привлекал новые поколения»

В компании «Рольф» высказались о показе коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

Напомним, в рамках шестой Московской недели моды прошел показ совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia.

«Рольф» поддержал мероприятие как партнер «Красной Машины» и сборной России по хоккею.

«Сегодня мода – один из языков, на котором с молодежью говорит культура. И для нас важно, чтобы через такие проекты внимание новых поколений привлекал спорт – его энергия, командный дух и ценности.

На подиуме в Манеже коллекцию представили первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель ГК «Красная Машина» Роман Ротенберг , а также четырехкратные призеры чемпионата Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин.

Эта коллекция объединила два сильных бренда. Putin Team Russia – высокотехнологичную одежду российского производства и «Красную Машину» – бренд с хоккейным наследием и традициями сборной.

Часть средств от продаж коллекции будет направлена на поддержку детско-юношеского спорта. Такие инициативы помогают развивать спортивную культуру и открывают новые возможности для будущих поколений спортсменов», – говорится в сообщении компании.

