Люзенков о том, что игроки «Металлурга» часто падают: «Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, надо рубиться, судейство отличается от регулярки»

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о предстоящей серии плей-офф с «Металлургом »

«Честно говоря, мандража у нас нет. Наоборот, очень интересно, мы долго к этому шли. Плей-офф – это драка, битва. Мы очень хотим сыграть, у всех горят глаза! Прошлогодний плей-офф дал мне пищу для размышлений, но в чем именно – не поделюсь.

«Металлург» – классная команда, магнитогорцы умеют играть с шайбой, хорошо катаются, пользуются своей широкой площадкой. Они хорошо и много играют в большинстве. По поводу того, что они часто падают – регулярка и плей-офф отличаются, в том числе судейством. Все понимают, что плей-офф – это не фигурное катание, там надо рубиться.

Мы попробуем придумать что-то интересное, чтобы справиться со скоростью магнитогорцев. У них много нападающих выделяются, не только Ткачев и Канцеров. Мы разбираем, но будет сложно. Хорошо контролируют шайбу шесть-семь форвардов.

В отличие от них, мы баллоны не таскали. То, что они на последние игры выходили резервным составом, нам карты не спутало. Сложно сказать, будет ли у нас преимущество в тонусе. Не думаю, что они будут расслабленными.

Федотов и Ткаченко тренируются, у них микротравмы, на первую игру не успевают, но в дальнейшем будут в обойме, других потерь нет. С первым вратарем мы определились. Много работы идет над игрой в большинстве, общаемся с ребятами.

В последнем матче с «Барысом» нам не хватало мотивации, остроты. Сейчас с этим точно не будет проблем. У нас нападающих достаточно, в запасе четыре человека», – сказал Люзенков.