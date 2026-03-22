Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»

Коршков высказался о серии «Трактора» против «Ак Барса».

Нападающий «Трактора» Егор Коршков поделился мыслями перед стартом серии Кубка Гагарина против «Ак Барса ».

– Регулярка прошла как на американских горках, и главное, что мы вышли в плей-офф. Настроение позитивное, боевое, провели хорошую домашнюю серию и поднабрали уверенности.

«Ак Барс» – хороший соперник, который умеет играть в обороне. Поэтому нам надо будет похитрее действовать в атаке, и, думаю, все будет хорошо. Минусы «Ак Барса» – там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу.

– Для вас это принципиальные матчи?

– У меня в Казани осталось много знакомых и друзей, поэтому настроя чуть побольше.

– У «Трактора» есть преимущество в атаке?

– Безусловно. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть, – сказал Коршков.