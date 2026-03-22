Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»

Коршков высказался о серии «Трактора» против «Ак Барса».

Нападающий «Трактора» Егор Коршков поделился мыслями перед стартом серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».

– Регулярка прошла как на американских горках, и главное, что мы вышли в плей-офф. Настроение позитивное, боевое, провели хорошую домашнюю серию и поднабрали уверенности.

«Ак Барс» – хороший соперник, который умеет играть в обороне. Поэтому нам надо будет похитрее действовать в атаке, и, думаю, все будет хорошо. Минусы «Ак Барса» – там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу.

– Для вас это принципиальные матчи?

– У меня в Казани осталось много знакомых и друзей, поэтому настроя чуть побольше.

– У «Трактора» есть преимущество в атаке?

– Безусловно. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть, – сказал Коршков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Очки 94-75
Победы в очных матчах 3-1
Забитые 212-205
Пропущенные 169-195

Защитников старше 30 аж 1 основной защ - Марченко, остальные моложе

А так да, во всем лучше конечно же. Это все равно что игроки Спартака будут рассуждать что они фавориты и во всем лучше Локо, хотя разрыв те же самые 19 очков
ну а с другой стороны, что коршку говорить?)) что мы лузеры и отлетим в 5-6 матчах в лучшем случае?😄😄😄
так Анвар не лучше,проигрыш не простят второй год подряд,а Корешков ничем не рискует
У вас везде проблемы, нет тренера, вратаря, защиты, плюшевый Ливо, нет лидера.
так и у вас проблемы.Набоков дыра,все,что верхом.все мимо него
Материалы по теме
Кубок Гагарина 2026 стартует: Восток – разбор 4 серий и прогноз от Роман с Хоккеем
вчера, 17:48
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
вчера, 10:30
Григоренко, Дитц и Бердин – игроки недели в КХЛ. Юсупов из «Трактора» – лучший новичок
21 марта, 09:23
СКА подтвердил уход Лайпсика по соглашению сторон. Форвард покинул клуб второй раз за 2 года
24 минуты назад
Депутат Свищев о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Лучший хоккеист современности и наш кумир обновляет рекорд. Только уважение и чувство гордости за соотечественника»
34 минуты назад
Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом – он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки»
сегодня, 09:59
ИИХФ о 1000-м голе Овечкина в НХЛ: «История хоккея пополнилась новой главой. Поздравляем Александра, а также Гретцки, Ягра и Хоу, чье наследие задает стандарты»
сегодня, 09:17
Плющев об отчислении Ружички «Спартаком»: «Контракты в КХЛ стали пластилиновыми после развода с ИИХФ – отсюда анархия. Главная проблема, что лига промолчала»
сегодня, 08:53
Третьяк об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Он будет жалеть, если не побьет его. Ты близок к историческому событию – нельзя упускать шанс»
сегодня, 08:30
«Красная Машина-Юниор» Ротенберга стала последней в регулярке МХЛ, проиграв 58 матчей из 62. Разница шайб – 102:313
сегодня, 08:20
Кубок Гагарина стартует! «Салават» в гостях у «Автомобилиста», ЦСКА против СКА, «Ак Барс» примет «Трактор», «Северсталь» сыграет с «Торпедо»
сегодня, 05:10
Хорошо следили за сезоном КХЛ? Давайте проверим
сегодня, 08:00Тесты и игры
Гендиректор «Динамо» о переговорах с игроками: «Гусев душой и сердцем в «Динамо». С Комтуа не торопимся – он ограниченно свободный агент»
11 минут назад
СКА расторг контракт с Лайпсиком. У форварда 10+6 за 31 матч в этом сезоне (Дмитрий Ерыкалов)
47 минут назад
Форвард «Автомобилиста» Спронг о ЧМ-2026 по футболу: «Буду переживать за Нидерланды – горжусь тем, откуда я родом. Пойду на их игру, буду весь в оранжевом»
58 минут назад
Клубам НХЛ разрешат отправлять 19-летних игроков из CHL в АХЛ со следующего сезона. Хоккеист должен быть выбран в 1-м раунде драфта НХЛ
сегодня, 09:47
Пашков о СКА: «Антипод ЦСКА. Много игроков с именами, но они не объединены системой. Голдобин – символ команды, может сыграть в советском стиле, а может и рухнуть»
сегодня, 09:30
Варламов поздравил ЦСК ВВС с выходом в плей-офф ВХЛ. Голкипер «Айлендерс» не играет с 2024 года из-за травмы
сегодня, 08:42
Сорокин во 2-й раз повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль за сезон – 7. Его установил Реш 50 лет назад
сегодня, 07:30
Сергачев против «Лос-Анджелеса»: ассист в овертайме и «+1» за 23:35. У него 46 очков в 67 играх в сезоне при «+4»
сегодня, 04:55
Сеннеке набрал 1+1 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ. У него 54 очка в сезоне против 52 у Демидова и 51 у Шефера
сегодня, 03:40
Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр – наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»
сегодня, 02:41
