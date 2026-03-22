Коршков о серии с «Ак Барсом»: «Там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу. Нам надо будет похитрее действовать в атаке. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть»
Нападающий «Трактора» Егор Коршков поделился мыслями перед стартом серии Кубка Гагарина против «Ак Барса».
– Регулярка прошла как на американских горках, и главное, что мы вышли в плей-офф. Настроение позитивное, боевое, провели хорошую домашнюю серию и поднабрали уверенности.
«Ак Барс» – хороший соперник, который умеет играть в обороне. Поэтому нам надо будет похитрее действовать в атаке, и, думаю, все будет хорошо. Минусы «Ак Барса» – там возрастные защитники, что может пойти нам на пользу.
– Для вас это принципиальные матчи?
– У меня в Казани осталось много знакомых и друзей, поэтому настроя чуть побольше.
– У «Трактора» есть преимущество в атаке?
– Безусловно. У нас во всем есть преимущество, везде по чуть-чуть, – сказал Коршков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Победы в очных матчах 3-1
Забитые 212-205
Пропущенные 169-195
Защитников старше 30 аж 1 основной защ - Марченко, остальные моложе
А так да, во всем лучше конечно же. Это все равно что игроки Спартака будут рассуждать что они фавориты и во всем лучше Локо, хотя разрыв те же самые 19 очков