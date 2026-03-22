Игорь Гришин: арбитры у нас судят непредвзято, работают честно.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о работе судей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В серии первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» сыграет с «Авангардом».

– Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поддавливает судей своей эмоциональностью. Вы не хотели бы себя так же экспрессивно вести?

– Я не думаю, что это козырь Буше. Скорее, это зависит от индивидуальных особенностей характера. И потом, мы же не канадцы. Наш российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше мы оказываем сопротивление.

И я надеюсь, что если судьи попадают под такое давление, они могут ответить – и это скажется в обратную сторону. Арбитры и так судят у нас непредвзято. Они работают честно, но и характер показать умеют, – сказал Гришин.

