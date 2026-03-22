  • Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»
4

Гришин о том, что Ги Буше поддавливает судей эмоциональностью: «Не думаю, что это козырь. Мы не канадцы, российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше сопротивление»

Игорь Гришин: арбитры у нас судят непредвзято, работают честно.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о работе судей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В серии первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» сыграет с «Авангардом».

– Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поддавливает судей своей эмоциональностью. Вы не хотели бы себя так же экспрессивно вести?

– Я не думаю, что это козырь Буше. Скорее, это зависит от индивидуальных особенностей характера. И потом, мы же не канадцы. Наш российский менталитет – чем больше нас давят, тем выше мы оказываем сопротивление.

И я надеюсь, что если судьи попадают под такое давление, они могут ответить – и это скажется в обратную сторону. Арбитры и так судят у нас непредвзято. Они работают честно, но и характер показать умеют, – сказал Гришин.

Разин об удалении за неспортивное поведение: «С судьями разговаривать вообще нельзя, все очень жестко. Факать можно: «Фак-фак». Надо английский подучить»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
На кого там Буше поддавливает? Авангард одна из худших команд по штрафу соперника. И Буше ни с кем не разговаривает особо, он просто орет на скамейке. Не думаю что судьи вообще как то реагируют на это .
Судьи просто считают, что зрители покупают билеты ради полосатых
Сразу вспомнилось "высокое сопротивление" сборной в матче с Канадой на ОИ-10...
