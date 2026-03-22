  • Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
2

Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»

Жамнов назвал обмен Тодда потерей для «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал обмен нападающего Нэйтана Тодда потерей для команды.

В январе «Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив взамен нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.

– Был ли с вами согласован обмен Тодда на Биро. И считаете ли вы уход Нэйтана потерей?

– Ясно, что это игрок, который может дать многое в атаке, для нас, конечно, потеря, но есть много нюансов, почему был произведен этот обмен. Поэтому это лучше не ко мне, а к спортивному директору.

– Видите в этом составе замену Тодду?

– У нас есть свои игроки, конечно, у них нет такого мастерства и опыта, им надо расти и прогрессировать. Сейчас у них есть шанс проявить себя.

Но я не сторонник сравнивать. У нас есть ребята, готовые приносить пользу команде.

– Успели понять, что за игрок Князев?

– Отвечу вам коротко и ясно, работаем с тем, что имеем. Его роль понятна, это не защитник топ-4, – сказал Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Вообщем настрой на плей офф ясен!!!
помню, прифигел от новости, что Спартак отдал Тодда. офигенный игрок
