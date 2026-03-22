Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков достиг отметки 100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
21-летний форвард сделал передачу в матче против «Сан-Хосе» (4:1).
Теперь на его счету 100 (42+58) баллов в 148 играх за карьеру в НХЛ.
Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте-2023 под 7-м общим номером. Он проводит 2-й сезон в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Неплохо для молодого игрока если смотреть на цифры, но качество игры конечно оставляют желать лучшего (особенно в этом сезоне). Надо прибавлять Матвею!
То ли дело божественные 52 очка от Демидова, и его невероятная игра)
Ну Демидов действительно смотрится намного лучше. По сути уже готовый игрок для НХЛ.
