  • Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
Макдэвид сравнил борьбу за лидерство в Тихоокеанском дивизионе с боем подушками.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о ситуации в таблице после матча с «Тампой» (2:5).

«Ойлерс» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе (77 очков в 71 игре), лидирует «Анахайм» (80 очков в 69 матчах).

«Нам повезло играть в этом дивизионе. Многим командам повезло играть в этом дивизионе. Сейчас у нас что-то вроде боя подушками, но мы благодарны, что не потеряли позиций.

Тем не менее, нам нужно найти способ выигрывать матчи на выезде. Нам нужно сократить отставание», – сказал Макдэвид.

В таблице Западной конференции «Ойлерс» идут на 6-м месте.

Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Мак вчера, кстати, был неплох, один его проход через всю пятерку Тампы чего стоит. Но нашелся человек, который не любит подушки))
Ну через пятёрку он там не проходил, справедливости ради)
"Куча подушек вчера была" - печально добавил МакДи
Макдэвид хорош, даже очень хорош, но ….. есть Никита, и в этом сезоне Никита лучше.
Он ещё и Купера расхвалил, ненароком (а может и нароком) тем самым унизив Kноблауха малость, когда его спросили, чем игра Тампы отличается от игры Эдмонтона. Типа у них сыгранность есть и все знают, что делать)
Вообще в этом сезоне на Западе печальная картина, а для тихоокеанского дивизиона привычная. Удивительно, на Востоке сейчас команда с 83 не заходит в ПО, а на западе 8 место с 73 очками
