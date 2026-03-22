Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»

Макдэвид сравнил борьбу за лидерство в Тихоокеанском дивизионе с боем подушками.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о ситуации в таблице после матча с «Тампой» (2:5).

«Ойлерс» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе (77 очков в 71 игре), лидирует «Анахайм» (80 очков в 69 матчах).

Макдэвид сравнил борьбу за лидерство в дивизионе с боем подушками.

«Нам повезло играть в этом дивизионе. Многим командам повезло играть в этом дивизионе. Сейчас у нас что-то вроде боя подушками, но мы благодарны, что не потеряли позиций.

Тем не менее, нам нужно найти способ выигрывать матчи на выезде. Нам нужно сократить отставание», – сказал Макдэвид.

В таблице Западной конференции «Ойлерс» идут на 6-м месте.

Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42