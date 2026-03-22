Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал 2 передачи во 2-м периоде игры с «Эдмонтоном» (5:2).
Он набрал 3 очка за период в 32-й раз в своей карьере. Кучеров повторил достижение Петера Штястны по количеству таких периодов, разделив с ним пятое место в истории НХЛ.
В четверку лидеров по этому показателю входят Уэйн Гретцки (138), Марио Лемье (74), Яромир Ягр (48) и Майк Босси (33).
Всего Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче НХЛ с «Ойлерс». На его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Великий!
Кучеров глыба нереальная 🤘💪
Гретцки, Лемье, Ягр, Босси …… и Никита. Нифига себе!!!
Сначала ждали рекорда Ови, теперь следим за подвигами Никиты, это кайф!!
Когда у Куча появится Дух?!
Интересно теперь тренеры КХЛ узнают что есть такой игрок - Кучеров
Красавчик!
