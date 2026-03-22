Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался перед стартом серии плей-офф против ЦСКА.
– На что было обращено внимание конкретно?
– Мы всегда смотрим на игру обороне, в средней зоне. Плотность игры защитников. Те зоны, в которых нежелательно ошибаться, потому что соперник наказывает.
– Вам уже писали бывшие партнеры по ЦСКА?
– Стараюсь не читать сообщения. Хочется концентрироваться на команде и на плей-офф. То же самое касается прессы. Почитаю все потом.
– Насколько дополнительную мотивацию придает встреча с ЦСКА уже в первом раунде?
– Что есть, то есть. Две команды имеют большие традиции, поэтому постараемся показать хороший хоккей.
– Молодые ребята готовы психологически?
– Плей-офф – такая вещь, когда все начинается с чистого с листа, поэтому обычно появляются незаметные герои, которые решают исходы. Ребята прошли интересный путь в сезоне. Это тоже опыт. Наверняка они справятся.
Мы не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса, – сказал экс-нападающий ЦСКА, а ныне тренер СКА Ларионов.