Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался перед стартом серии плей-офф против ЦСКА.

– На что было обращено внимание конкретно?

– Мы всегда смотрим на игру обороне, в средней зоне. Плотность игры защитников. Те зоны, в которых нежелательно ошибаться, потому что соперник наказывает.

– Вам уже писали бывшие партнеры по ЦСКА?

– Стараюсь не читать сообщения. Хочется концентрироваться на команде и на плей-офф. То же самое касается прессы. Почитаю все потом.

– Насколько дополнительную мотивацию придает встреча с ЦСКА уже в первом раунде?

– Что есть, то есть. Две команды имеют большие традиции, поэтому постараемся показать хороший хоккей.

– Молодые ребята готовы психологически?

– Плей-офф – такая вещь, когда все начинается с чистого с листа, поэтому обычно появляются незаметные герои, которые решают исходы. Ребята прошли интересный путь в сезоне. Это тоже опыт. Наверняка они справятся.

Мы не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса, – сказал экс-нападающий ЦСКА , а ныне тренер СКА Ларионов.