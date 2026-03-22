  • Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»

Гришин высказался о подготовке «Нефтехимика» к серии с «Авангардом».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о подготовке к серии с «Авангардом».

– «Авангард» в первом раунде – это очень тяжелый соперник. Хотя если вы навяжете борьбу и затянете серию, то сезон уже получится успешным. Что вы ждете от плей-офф?

– Любой соперник, который попадается в плей-офф, изначально серьезен. У «Авангарда» есть свой стиль, нужно под него подстроиться. Правильно среагировать на их игру.

Тренерский штаб об этом знает, мы пытаемся до ребят донести. А то, что можем ли мы затянуть серию – все, кто выходят в плей-офф, имеют в самом начале равные шансы.

– Выделю два ваших матча с «Авангардом». Вы в ноябре уступали 2:5, но победили 6:5 на своем льду. Это была феерия. Но потом соперник вас засушил и победил в Нижнекамске 3:0. Какая игра для вас более типична?

– Мы с ними сыграли и на предсезонном турнире имени Блинова. Проиграли со счетом 3:6, но в том матче смотрелись неплохо. Это было начало, практически первая игра нашей команды.

И я не знаю, какой матч можно назвать типичным. Такие счета, как 6:5, не очень часто бывают. Это случается, у нашей команды не одна такая игра была с таким камбэком. Но я боюсь, что в плей-офф такое сложно повторить. Поэтому лучше не допускать такого разрыва.

– Когда играет «Нефтехимик», то у вас может быть феерия в атаке – или вы не забиваете ничего. Как автомобиль: завелся или нет. В чем секрет? Где ключ зажигания?

– Честно, не знаю. Мы недавно очень хорошо играли с «Салаватом Юлаевым», создали очень много моментов. Но ничего не забили. А после этого со «Спартаком в Москве мы играли на порядок хуже. Но, к счастью, нам удалось забить – и мы победили. И я не знаю, как это объяснить.

– Нижнекамская рулетка?

– Наверное… Но такое есть в хоккее и вообще в игровых видах спорта. Непредсказуемость.

– Вы вспомнили первый матч «Нефтехимика» под вашим руководством. Сейчас вы построили то, что задумывали летом? Все получилось?

– Что-то получилось. Что-то хотелось бы лучше.

– Что?

– Например, повыше результативность.

– Еще выше?

– Я не знаю – мне кажется, у нас она не очень высокая… Я завидую «Магнитке», которая забивает 250 голов за чемпионат.

– Извините, но это рекорд лиги.

– У нас просто было очень много серийных игр подряд, в которых мы забрасывали по одной шайбе. Где-то даже удавалось выиграть. Я думал, что у нас вообще очень плохо обстоят дела в атаке. Но потом разыгрались…

Я не регулярно смотрю в таблицу. Но иногда заглядываю – и вот увидели, что у «Нефтехимика» (170), например, больше шайб, чем у ЦСКА (162). От этого двоякое впечатление. Хотелось бы, чтобы у нас результативность была выше. Но гранды нашего хоккея забивают меньше, чем мы. И это немного успокаивает, сглаживает тему, – сказал Гришин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
