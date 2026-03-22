Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»

Нападающий «Автомобилиста » Дэниэл Спронг высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева ».

Напомним, Спронг перешел в «Автомобилист» из ЦСКА по ходу сезона.

«После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Из игроков «Салавата Юлаева» знаю Кузнецова , Броссо , немного Ремпала, но в целом это отличная команда, которая здорово играет.

Тренер хорошо ко мне относится, хорошо использует, у нас отличная химия с Шаровым. Игры плей-офф отличаются от регулярного чемпионата в любой лиге, все стараются минимизировать ошибки. Главное, что я и команда чувствуем себя великолепно», – сказал Спронг.