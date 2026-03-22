Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
Спронг высказался перед стартом серии плей-офф с «Салаватом».
Нападающий «Автомобилиста» Дэниэл Спронг высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева».
Напомним, Спронг перешел в «Автомобилист» из ЦСКА по ходу сезона.
«После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Из игроков «Салавата Юлаева» знаю Кузнецова, Броссо, немного Ремпала, но в целом это отличная команда, которая здорово играет.
Тренер хорошо ко мне относится, хорошо использует, у нас отличная химия с Шаровым. Игры плей-офф отличаются от регулярного чемпионата в любой лиге, все стараются минимизировать ошибки. Главное, что я и команда чувствуем себя великолепно», – сказал Спронг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Спронг бесподобно хорош за Автомобилист и с такой же статистикой) Хочу пожелать ему также эффективно и мощно сыграть за команду в финальной пульке, максимально высоко там подняться, а в идеале победить!
Второй бомбардир ЦСКА в регулярке (29 игр).
О как !! Дуэль легенд Вашингтона Спронга и Ремпала 🤣🤣🤣 наверняка про серию напишут что-то и «с той стороны» океана. Но это не точно.
Материалы по теме
Рекомендуем
