Заварухин рассказал о подготовке «Автомобилиста» к серии против «Салавата».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о подготовке команды к серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева».

«Для каждого спортсмена плей-офф – самое интересное, самое эмоциональное. В концовке мы попробовали ребят из ВХЛ, дали более опытным и возрастным время на восстановление. Это должно повлиять на них положительно, надеюсь, они будут в стопроцентной готовности.

В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке. Оборона побеждает в кубках, выигрывает серии.

«Салават Юлаев» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. У соперников есть сплав опыта и молодости, но у нас тоже есть хорошие игроки, надеюсь, они покажут себя в плей-офф.

Спронг сам хотел сыграть в Минске, мы поздно прилетели домой, он захотел помочь команде. Аликин провел тренировку, ждем, что восстановится к серии. Ситуация с Буше – без комментариев», – сказал Заварухин.