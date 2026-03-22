Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки

Бучневич достиг отметки 500 очков в НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич достиг отметки 500 очков в НХЛ .

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в матче с «Ванкувером» (3:1).

Теперь на счету Бучневича 500 (198+302) очков в 662 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее он выступал за «Рейнджерс».