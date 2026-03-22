В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
На автобусе молодых игроков системы «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба.
Напомним, в серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет против «Автомобилиста».
«Ребята 2009 года из Уфы приехали на матч в Екатеринбург, и пока играли, местные разрисовали автобусы», – написал Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
наши фанаты тоже творческие парни))))