В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба

Автобус молодых игроков системы «Салавата» разрисовали в Екатеринбурге.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

На автобусе молодых игроков системы «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба.

Напомним, в серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев » сыграет против «Автомобилиста ».

«Ребята 2009 года из Уфы приехали на матч в Екатеринбург, и пока играли, местные разрисовали автобусы», – написал Шевченко.

Фото: t.me/derzhiperedachu