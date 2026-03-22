Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мыслями перед стартом серии плей-офф против ЦСКА .

Сегодня СКА провел открытую тренировку в преддверии старта первого раунда Кубка Гагарина.

– Будут ли изменения в составе?

– Составы обычно не меняются. Дай бог, все будет без травм. Идем тем составом, который видели сегодня и в прошлой игре.

– Чем неприятен ЦСКА в первую очередь?

– Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся внимательно по отношению к сопернику. Нужно найти слабые места, которые есть. Они есть у всех команд, – сказал Ларионов.