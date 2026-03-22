Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
Ларионов поделился мыслями перед стартом серии СКА против ЦСКА.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мыслями перед стартом серии плей-офф против ЦСКА.
Сегодня СКА провел открытую тренировку в преддверии старта первого раунда Кубка Гагарина.
– Будут ли изменения в составе?
– Составы обычно не меняются. Дай бог, все будет без травм. Идем тем составом, который видели сегодня и в прошлой игре.
– Чем неприятен ЦСКА в первую очередь?
– Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся внимательно по отношению к сопернику. Нужно найти слабые места, которые есть. Они есть у всех команд, – сказал Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Ларионов может предложить только скорость, но пару раз в борт припечатают и все сойдет на нет
Пожиранием ягоды-малины против «вкусно и точка».
Ищи профессор , слабые места, с Торпедо искал-выгнали, теперь со СКА, не найдешь тоже выгонят.
