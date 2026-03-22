  • Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков высказался о подготовке к первому раунду плей-офф против «Автомобилиста».

– «Автомобилист» – классная команда, разбираем и смотрим моменты. Знаем их мастеров, сейчас подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми.

– От чего следует отталкиваться «Салавату»?

– От своей игры, своей активности. То, что мы делали весь сезон, – борьба, стыки. В целом наша скорость, энергия, желание победить.

– В целом плюс, что начинаете на выезде?

– Думаю, без разницы. Наши болельщики приедут, так что разницы не почувствуем.

– Насколько маленький размер площадки влияет на игру?

– Посмотрим, сейчас сложно сказать. В любом случае это будет чувствоваться и смотреться по-другому. Непосредственно в Екатеринбурге будем смотреть и отскоки от бортов, и все остальное.

– Впервые за несколько лет «Салават» заходит в первый раунд не как фаворит. Это может пойти в плюс?

– Я не думаю, разницы вообще нет, с какой позиции зайти. Не стоит выбирать соперника, все команды сильные.

– Заранее было понятно, что соперником в первом раунде будет или «Ак Барс», или «Автомобилист». С кем интереснее все-таки было бы сыграть?

– Наверное, все бы хотели видеть противостояние с Казанью. Но еще раз повторю, что нельзя выбирать соперников в плей-офф. В Екатеринбурге важно, что наш часовой пояс, недалеко от Уфы.

– В связи с травмой Евгения Кузнецова у вас новый центр в звене. Насколько уже есть понимание на льду?

– С кем поставят, с тем и буду играть. В любом случае Евгений даст нам только положительный импульс, здорово, если он будет играть.

– Понимаете, какие у «Автомобилиста» есть уязвимые места? За счет чего пройти серию?

– Думаю, если мы будем заряжены, если каждая деталь сработает и каждый захочет, если поплотнее будем играть, то все возможно, – сказал Сучков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Егорка молодец! Если каждый будет так же заряжен будет очень боевая команда.
