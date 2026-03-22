  • Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»

Жамнов высказался о серии «Спартака» с «Локомотивом».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом».

– Что можете сказать о «Локомотиве», с учетом того, что в регулярном чемпионате ни разу у них не выиграли?

– Прекрасно понимаем, знаем ошибки, почему проиграли. Постараемся их убрать. Плей-офф – это совсем другой хоккей. Просто так мы сдаваться не собираемся, настраиваемся на тяжелые игры.

– Вы вступаете в плей-офф в статусе андердога. Насколько это проще с учетом того, что ожиданий от команды меньше?

– Не знаю, насколько это проще. Мы играем против одной из сильнейших команд, действующего обладателя Кубка Гагарина. У нас есть свой план на игры, мы постараемся его реализовать. А как дальше будет складываться – игра покажет.

– Сегодня тренировался Брэндон Биро. Можно сказать, что все здоровы в вашей команде?

– То, что он тренировался, не значит, что здоров. Он на подходе, но нужно время. Сомневаюсь, что ближайшие два матча он будет играть. Как будет дальше – посмотрим, – сказал Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Во всех линиях Локо сильнее на голову, даже не представляю что мы можем им противопоставить
Ответ вперёд спартак
Во всех линиях Локо сильнее на голову, даже не представляю что мы можем им противопоставить
Интересно посмотреть на вратарскую дуэль. Против классных киперов у нас бывают проблемы (как и с реализацией в принципе в целом), как раз тут скилл Георгиева может сказаться! Тем более у нас не понятно, начнёт ли серию с самого начала Сурин, это очень важный игрок для 2 звена + первые матчи дома не сыграет основной защитник Черепанов. Шанс зацепится за серию у вас есть, но нужно вам брать в Ярославле один матч, если получится, то серия будет интересной. Удачи Вам, ждём в гости!
Во всех линиях Локо сильнее на голову, даже не представляю что мы можем им противопоставить
В нападении и вратари Локо не сильнее.
У Спартака 10 нападающих в топ-150, у Локо таких всего 6, это к тому, что я не голословен, а привожу статистику.
Оборона, да. Тут без вариантов.
Для начала нужно взять одну игру.
Материалы по теме
Крикунов о серии ЦСКА – СКА: «Фаворита не вижу. Петербуржцы всегда много забивают. Москвичи хороши в обороне, это особенность хоккея Никитина»
вчера, 17:59
Мостовой о «Спартаке» в плей-офф КХЛ: «Если Мостовой на трибунах, то и Кубок Гагарина будет легче выиграть. Жду приглашения – чемпионская аура должна быть»
вчера, 14:53
Кожевников о шансах «Спартака» в плей-офф: «Раз в год и метла стреляет. Лишь бы было желание, все зависит от настроя»
вчера, 12:41
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
12 минут назад
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
23 минуты назад
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
39 минут назад
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
55 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 12:23
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
сегодня, 12:24
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
сегодня, 12:14Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Рекомендуем