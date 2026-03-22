Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом».

– Что можете сказать о «Локомотиве», с учетом того, что в регулярном чемпионате ни разу у них не выиграли?

– Прекрасно понимаем, знаем ошибки, почему проиграли. Постараемся их убрать. Плей-офф – это совсем другой хоккей. Просто так мы сдаваться не собираемся, настраиваемся на тяжелые игры.

– Вы вступаете в плей-офф в статусе андердога. Насколько это проще с учетом того, что ожиданий от команды меньше?

– Не знаю, насколько это проще. Мы играем против одной из сильнейших команд, действующего обладателя Кубка Гагарина. У нас есть свой план на игры, мы постараемся его реализовать. А как дальше будет складываться – игра покажет.

– Сегодня тренировался Брэндон Биро. Можно сказать, что все здоровы в вашей команде?

– То, что он тренировался, не значит, что здоров. Он на подходе, но нужно время. Сомневаюсь, что ближайшие два матча он будет играть. Как будет дальше – посмотрим, – сказал Жамнов.