Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о серии первого раунда плей-офф с «Локомотивом».
– Что можете сказать о «Локомотиве», с учетом того, что в регулярном чемпионате ни разу у них не выиграли?
– Прекрасно понимаем, знаем ошибки, почему проиграли. Постараемся их убрать. Плей-офф – это совсем другой хоккей. Просто так мы сдаваться не собираемся, настраиваемся на тяжелые игры.
– Вы вступаете в плей-офф в статусе андердога. Насколько это проще с учетом того, что ожиданий от команды меньше?
– Не знаю, насколько это проще. Мы играем против одной из сильнейших команд, действующего обладателя Кубка Гагарина. У нас есть свой план на игры, мы постараемся его реализовать. А как дальше будет складываться – игра покажет.
– Сегодня тренировался Брэндон Биро. Можно сказать, что все здоровы в вашей команде?
– То, что он тренировался, не значит, что здоров. Он на подходе, но нужно время. Сомневаюсь, что ближайшие два матча он будет играть. Как будет дальше – посмотрим, – сказал Жамнов.
У Спартака 10 нападающих в топ-150, у Локо таких всего 6, это к тому, что я не голословен, а привожу статистику.
Оборона, да. Тут без вариантов.