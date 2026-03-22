  Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Лемье
Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Лемье

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

Всего на его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. 

За 33 последних матча Кучеров набрал 75 (27+48) очков, что является лучшим результатом в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Марио Лемье.   

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Кучеров начал соревноваться уже с Лемье по ряду показателей, что говорит о нём, как об игроке самого высокого калибра в истории НХЛ!
Когда начинают сравнивать с Лемье, это значит что, начиная с Ягра все хуже...
Ответ dalmolchun
Мне кажется, что и до сравнений с Гретцки недалеко: а что, многое совпадает, главное - высочайший игровой интеллект и ведение игры команды, все это при относительно скромной физике
Ответ Товарищ Бразаускас
в этом плане Куч , возможно, +66, ближе всех осиальных к 99му
Никита крут. Сегодня в очной игре он реально "переехал" Макдэвида.
Обычно для таких цифр нужно большинство с нападающим уровня Ягра и атакующим полузащем уровня Коффи. Кучеров это проделал с Хейглом и Рэддишем. Маккинону требуется для такой игры Макар, а МакДаку - Драйзатль и Бушар.
Драйзатль вполне мог бы штурмовать отметку 80+ голов каждый сезон, играй он с Кучеровым.
Ответ Дмитрий Белов
Ну у Кучерва так-то ещё Генцел и Пойнт есть
Ответ Дмитрий Белов
Почему обладающий гениальным (не хуже чем у Драйза) броском Стэмкос не забивал столько?)
Желаю Никите стать Лучшим бомбардиром по окончанию сезона !Он своей самоотдачей и агрессивностью в атаке заслужил это и главное ,он нам нашим болельщикам близок !
Лучший на все времена, место в зале славы обеспечил на годы вперёд
Ответ Roma
один из определенно
Пусть без травм играет до 40, как Ови! Даже в этом случае он рекорд Михалыча по голам, конечно, не перебьет, а вот по Г+П - за милую душу!
На смену СуперМарио, пришёл СуперНик)) ✌
Не выход ли это на постоянный график 2+ за игру. Компьютер говорит, что вероятность этого в ближайшие 2 сезона довольно высокая - 44-54%.
Ответ Кино Музыка
Человеку 33 года исполнится. Вряд ли он выйдет на 2+ по сезону. Реальный кандидат на такие цифры Селебрини через пару тройку лет
Ответ nikolay1301500
Перед началом матча была графика сравнения Кучерова и МакДэвида, там показывали количество рывком в интервалах скорости.
Так вот у Кучерова 531 рывок в интервале 18-22 миль в час, у МакДэвида 1144. А потом 22+ миль в час у Кучерова 3, у МакДэвида 123. И общий "пробег" у Никиты 202.80 миль, у Коннора 282.99 миль.
Конечно физика с возрастом будет проседать, но Кучеров адаптировался и играет в менее физической манере, поэтому есть уверенность, что на общий уровень игры старение будет сказываться не так сильно, тут главное без травм в целом. Думаю МакДэвид в возрасте Никиты будет играть в схожей манере, всё-таки гениев это отличает, умение адаптироваться под изменения организма, не думаю, что Коннор будет и в 35 от всех на скорости улетать, хотя кто его знает
Давай Никита очередной сезон со 100+ передачами в регулярке, 22-е в оставшихся 14 матчах вполне реально, чего ему я и желаю
Материалы по теме
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ на глазах Макдэвида! Забил даже в меньшинстве
сегодня, 10:42
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
сегодня, 09:52
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
1 минуту назад
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
11 минут назадФото
Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»
27 минут назад
Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
59 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 11:23
Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
сегодня, 11:18
Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»
сегодня, 10:43
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
сегодня, 09:58
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
сегодня, 09:52
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
40 минут назад
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
47 минут назад
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Рекомендуем