Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Лемье
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).
Всего на его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.
За 33 последних матча Кучеров набрал 75 (27+48) очков, что является лучшим результатом в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Марио Лемье.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Драйзатль вполне мог бы штурмовать отметку 80+ голов каждый сезон, играй он с Кучеровым.
Так вот у Кучерова 531 рывок в интервале 18-22 миль в час, у МакДэвида 1144. А потом 22+ миль в час у Кучерова 3, у МакДэвида 123. И общий "пробег" у Никиты 202.80 миль, у Коннора 282.99 миль.
Конечно физика с возрастом будет проседать, но Кучеров адаптировался и играет в менее физической манере, поэтому есть уверенность, что на общий уровень игры старение будет сказываться не так сильно, тут главное без травм в целом. Думаю МакДэвид в возрасте Никиты будет играть в схожей манере, всё-таки гениев это отличает, умение адаптироваться под изменения организма, не думаю, что Коннор будет и в 35 от всех на скорости улетать, хотя кто его знает