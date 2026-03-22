Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча – лучший результат в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Лемье

Кучеров набрал 75 очков за 33 последних матча НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

Всего на его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

За 33 последних матча Кучеров набрал 75 (27+48) очков, что является лучшим результатом в НХЛ с сезона-1995/96, когда это удалось Марио Лемье .