  Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»
Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»

Ларионов высказался вперед стартом серии СКА против ЦСКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался в преддверии старта серии первого раунда плей-офф против ЦСКА.

– Какие планы на начало апреля?

– Мы еще пока в конце марта. Сейчас идем от игры к игре. Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. В последние несколько лет этот клуб выигрывал Кубок Гагарина. Готовимся к первому матчу. Это наш план.

– Есть мнение экспертов, что Никитин – это кубковый хоккей, а СКА – это слишком веселая игра и шансов мало. Что скажете им?

– Все начинается с чистого листа. Ребята настроены. Все зависит от того, как мы играем. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона.

– Что скажете по игре соперника?

– Мы знаем, что они играют в том стиле, где очень плотная оборона. Нам очень важен быстрый переход из обороны в атаку.

– Кто начнет серию в воротах?

– Мы обычно говорим в день игры. Мы знаем. Подождем до утра, тогда объявим, – сказал экс-нападающий ЦСКА, а ныне тренер СКА Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Выставит тебя Никитин! Вот веселье будет. Поедешь виноградники окучивать. 😎
Ответ Брулин
Он «рубероидов» нанимает с парой белых надсмотрщиков.
Материалы по теме
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
сегодня, 09:21
Форвард СКА Поляков о серии с ЦСКА: «Легендарное противостояние, будет интересно! Шансы есть всегда. Зачем выходить на лед, если не ради победы?»
вчера, 20:51
Щитов согласен, что Разин – лицо КХЛ: «Крутой тренер, привлекает много внимания, не боится соцсетей. Остальные не на слуху, Ларионов в тени в этом сезоне»
вчера, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
5 минут назад
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
15 минут назад
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
24 минуты назад
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
41 минуту назад
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
сегодня, 12:24
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 12:23
В Екатеринбурге на автобусе юниоров «Салавата» написали «берегись автомобиля» и закрасили название уфимского клуба
сегодня, 12:14Фото
Владимир Тарасенко: «Горжусь, что забил 20 голов. Особенно после прошлого сезона. Стараюсь усердно работать и заслужить свое место в «Миннесоте»
сегодня, 11:58
Жамнов о серии с «Локомотивом»: «Понимаем, почему проиграли в регулярке, постараемся убрать ошибки. Плей-офф – совсем другой хоккей. Просто так сдаваться не собираемся»
сегодня, 11:26
Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением
сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
48 минут назад
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Рекомендуем