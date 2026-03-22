Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался в преддверии старта серии первого раунда плей-офф против ЦСКА.

– Какие планы на начало апреля?

– Мы еще пока в конце марта. Сейчас идем от игры к игре. Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. В последние несколько лет этот клуб выигрывал Кубок Гагарина . Готовимся к первому матчу. Это наш план.

– Есть мнение экспертов, что Никитин – это кубковый хоккей, а СКА – это слишком веселая игра и шансов мало. Что скажете им?

– Все начинается с чистого листа. Ребята настроены. Все зависит от того, как мы играем. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона.

– Что скажете по игре соперника?

– Мы знаем, что они играют в том стиле, где очень плотная оборона. Нам очень важен быстрый переход из обороны в атаку.

– Кто начнет серию в воротах?

– Мы обычно говорим в день игры. Мы знаем. Подождем до утра, тогда объявим, – сказал экс-нападающий ЦСКА , а ныне тренер СКА Ларионов.