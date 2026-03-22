Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями перед стартом серии Кубка Гагарина против «Трактора».

– На льду все, кроме Никиты Дыняка. Какое настроение у команды?

– Рабочее настроение, ребята готовы. В последних играх уделили внимание тем моментам, в которых еще можно что-то поменять и усилить. Следили за физическим состоянием.

Дыняк пока работает по индивидуальному плану – еще 5-7 дней, потом уже зайдет в общую группу. Все идет по плану.

– Насколько опасный соперник «Трактор»? Какой у вас план на эту серию?

– В этом сезоне явных фаворитов нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Со вчерашнего дня мы заняты разбором соперника – готовимся.

– Может ли «Ак Барс» сыграть против «Трактора» с позиции силы – первым номером? Или будете подстраиваться?

– Мы на протяжении всего сезона старались отталкиваться только от своей игры. Просто важно правильно распоряжаться своими отрезками по ходу всего матча. Будем придерживаться своей игры.

Какие-то моменты мы, конечно, смотрим у соперника, в плей-офф разбор идет более детальный. Но будем стараться использовать свои сильные стороны.

– «Трактор» – родной клуб для вас. Серия будет принципиальной?

– Если я скажу, что для меня это не принципиально, вы все равно посчитаете, что я недоговариваю, поэтому что тут обсуждать. Но скажу, что для нас принципиальна наша игра в этой серии. Задачи поставлены, и они тоже принципиальные. Будем стараться их выполнить.

– Готова ли ваша команда к победам? У вас, и у многих игроков контрактный год.

– Мы к этому готовились и в прошлом сезоне, и в этом. Многое поменяли – летом работали над тем, чтобы не зависеть от результатов предыдущего матча, того, как игра сложилась, чтобы выходить на следующую игру с полной концентрацией. В этом сезоне мы добавили во многих компонентах. Да, были не совсем удачные отрезки, но это зависело не от нашей концентрации.

– А главный тренер стал лучше за год?

– Конечно, каждый день мы учимся. Я использую любую возможность, чтобы узнавать новое. И каждая тренировка, каждая игра – это опыт в копилку любого тренера.

– Третье звено не раскрыло свой потенциал в регулярном чемпионате. Это может быть проблемой в плей-офф?

– Я уже говорил, что даже опытные ребята в нашей команде своего потолка еще не достигли – есть в чем прибавлять. И в прошлом сезоне мы давали ребятам новые роли, и в этом тоже. И ребята прогрессировали, они сами видят, что могут играть на разных позициях. У звена Миши Фисенко много сильных сторон, но и прибавить они тоже могут.

– Насколько функционально готов Тимур Билялов?

– Мы планировали, что перед плей-офф Тимур сыграет два матча, и он их провел, набрал оптимальную форму. Завтра тоже играет Билялов.

– Какой результат будет приемлемым для «Ак Барса» по результатам всего плей-офф? Есть задача-минимум?

– Мы спортсмены, и всегда ставим перед собой максимальные задачи. Задача-минимум – побеждать в каждой игре, мы вместе начали этот путь и стремимся туда, чтобы вместе дойти к максимальной задаче, – сказал Гатиятулин .