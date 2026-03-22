Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»

Гатиятулин высказался о серии Кубка Гагарина против «Трактора».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями перед стартом серии Кубка Гагарина против «Трактора».

– На льду все, кроме Никиты Дыняка. Какое настроение у команды?

– Рабочее настроение, ребята готовы. В последних играх уделили внимание тем моментам, в которых еще можно что-то поменять и усилить. Следили за физическим состоянием.

Дыняк пока работает по индивидуальному плану – еще 5-7 дней, потом уже зайдет в общую группу. Все идет по плану.

– Насколько опасный соперник «Трактор»? Какой у вас план на эту серию?

– В этом сезоне явных фаворитов нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Со вчерашнего дня мы заняты разбором соперника – готовимся.

– Может ли «Ак Барс» сыграть против «Трактора» с позиции силы – первым номером? Или будете подстраиваться?

– Мы на протяжении всего сезона старались отталкиваться только от своей игры. Просто важно правильно распоряжаться своими отрезками по ходу всего матча. Будем придерживаться своей игры.

Какие-то моменты мы, конечно, смотрим у соперника, в плей-офф разбор идет более детальный. Но будем стараться использовать свои сильные стороны.

– «Трактор» – родной клуб для вас. Серия будет принципиальной?

– Если я скажу, что для меня это не принципиально, вы все равно посчитаете, что я недоговариваю, поэтому что тут обсуждать. Но скажу, что для нас принципиальна наша игра в этой серии. Задачи поставлены, и они тоже принципиальные. Будем стараться их выполнить.

– Готова ли ваша команда к победам? У вас, и у многих игроков контрактный год.

– Мы к этому готовились и в прошлом сезоне, и в этом. Многое поменяли – летом работали над тем, чтобы не зависеть от результатов предыдущего матча, того, как игра сложилась, чтобы выходить на следующую игру с полной концентрацией. В этом сезоне мы добавили во многих компонентах. Да, были не совсем удачные отрезки, но это зависело не от нашей концентрации.

– А главный тренер стал лучше за год?

– Конечно, каждый день мы учимся. Я использую любую возможность, чтобы узнавать новое. И каждая тренировка, каждая игра – это опыт в копилку любого тренера.

– Третье звено не раскрыло свой потенциал в регулярном чемпионате. Это может быть проблемой в плей-офф?

– Я уже говорил, что даже опытные ребята в нашей команде своего потолка еще не достигли – есть в чем прибавлять. И в прошлом сезоне мы давали ребятам новые роли, и в этом тоже. И ребята прогрессировали, они сами видят, что могут играть на разных позициях. У звена Миши Фисенко много сильных сторон, но и прибавить они тоже могут.

– Насколько функционально готов Тимур Билялов?

– Мы планировали, что перед плей-офф Тимур сыграет два матча, и он их провел, набрал оптимальную форму. Завтра тоже играет Билялов.

– Какой результат будет приемлемым для «Ак Барса» по результатам всего плей-офф? Есть задача-минимум?

– Мы спортсмены, и всегда ставим перед собой максимальные задачи. Задача-минимум – побеждать в каждой игре, мы вместе начали этот путь и стремимся туда, чтобы вместе дойти к максимальной задаче, – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Ми Ша
За Трактор!
Или??
помнится тут "спецы" с пеном у рта спорили что Дыняк все,выбыл до конца сезона,минимум 3месяца говорили они)))когда я им писал что максимум 3недели и он начнет тренировки и в плей-офф сыграет
И зачем Данис Зарипов недавно приезжал в Челябинск? Не для того, чтоб по старым родным местам пробежаться, за Ак Барс явно тему двигал.
Почему Билялов сыграет? Арефьев по спортивному принципу играть должен, Билялов пускает все подряд
