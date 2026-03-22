Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста».
– «Автомобилист» – опытный соперник, хорошо играет дома. Они забили больше, чем мы, правда, и пропущенных у них больше, большинство чуть лучше, чем у нас. Нас ждет тяжелый соперник, готовимся во все оружии.
– «Салавату» на руку то, что «Автомобилист» считается фаворитом серии?
– Всегда каждый год кто-то фаворит, кто-то нет. Плей-офф – особенное время, все команды готовятся к этим моментам, игроки ждут показать себя.
– Как обстоят дела с травмированными? Все ли готовы начать серию?
– Нет, не все.
– Какой основной акцент при подготовке к «Автомобилисту»?
– Разбираем соперника, его сильные стороны, а также те стороны, в которых мы можем что-то создать, проявить себя.
– Всего одну победу одержали над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате. В этом есть какой-то фактор или в плей-офф все по-другому?
– Нет, это хорошая команда, так что нам придется хорошо потрудиться.
– «Автомобилист» по стилю очень неудобная команда. Как планируете играть: больше в оборону или в атаку? Или концентрироваться на контроле шайбы?
– Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны.
– Есть ли сложности с «физикой»? Или команда полностью готова в этом плане к плей-офф?
– Говорить об оптимальной физической форме по окончании регулярного сезона будет неправильно. Проделан большой путь, сыграли много матчей.
– В матче с «Сочи» смотрели ближайший резерв. Кто-то убедил своей игрой?
– По одной встрече тяжело давать явную характеристику игрокам. Мы знали этих хоккеистов, поэтому и вызвали их. Они вышли не для того, чтобы показать что-то героическое – они вышли помочь команде выиграть.
– То, что в Екатеринбурге маленькая площадка, будет ли меняться игра команды?
– Естественно, это требует небольшой корректировки, там по-другому играется.
– На что делаете акцент перед серией?
– На хорошую игру в обороне, – сказал Козлов.