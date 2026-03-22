  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
1

Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»

Козлов рассказал о подготовке «Салавата» к серии против «Автомобилиста».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о подготовке команды к серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста».

– «Автомобилист» – опытный соперник, хорошо играет дома. Они забили больше, чем мы, правда, и пропущенных у них больше, большинство чуть лучше, чем у нас. Нас ждет тяжелый соперник, готовимся во все оружии.

– «Салавату» на руку то, что «Автомобилист» считается фаворитом серии?

– Всегда каждый год кто-то фаворит, кто-то нет. Плей-офф – особенное время, все команды готовятся к этим моментам, игроки ждут показать себя.

– Как обстоят дела с травмированными? Все ли готовы начать серию?

– Нет, не все.

– Какой основной акцент при подготовке к «Автомобилисту»?

– Разбираем соперника, его сильные стороны, а также те стороны, в которых мы можем что-то создать, проявить себя.

– Всего одну победу одержали над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате. В этом есть какой-то фактор или в плей-офф все по-другому?

– Нет, это хорошая команда, так что нам придется хорошо потрудиться.

– «Автомобилист» по стилю очень неудобная команда. Как планируете играть: больше в оборону или в атаку? Или концентрироваться на контроле шайбы?

– Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны.

– Есть ли сложности с «физикой»? Или команда полностью готова в этом плане к плей-офф?

– Говорить об оптимальной физической форме по окончании регулярного сезона будет неправильно. Проделан большой путь, сыграли много матчей.

– В матче с «Сочи» смотрели ближайший резерв. Кто-то убедил своей игрой?

– По одной встрече тяжело давать явную характеристику игрокам. Мы знали этих хоккеистов, поэтому и вызвали их. Они вышли не для того, чтобы показать что-то героическое – они вышли помочь команде выиграть.

– То, что в Екатеринбурге маленькая площадка, будет ли меняться игра команды?

– Естественно, это требует небольшой корректировки, там по-другому играется.

– На что делаете акцент перед серией?

– На хорошую игру в обороне, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да строгая оборона, прежде всего защита собственных ворот. Большая надежда на Вязового, но и помощь от игроков будет играть важную роль. Думаю особенно в первой игре Авто будет массированно наседать, главное сбить этот натиск и желательно забить на контратаках, сбить спесь и навязать свою игру а там как карта ляжет. Интересная будет серия, главное без грубости и травм сыграть командам. Победит сильнейший, но мы верим в игроков Салават Юлаева!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Гагарина 2026 стартует: Восток – разбор 4 серий и прогноз от Роман с Хоккеем
сегодня, 08:38
Бабаев о травме Кузнецова: «Он будет играть в плей-офф. У него очень решительный настрой и большая злость»
вчера, 13:58
Экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо станет генменеджером «Шанхая». Он покинул Уфу в марте 2022-го и работал скаутом «Монреаля» (Дмитрий Ерыкалов)
вчера, 11:46
Рекомендуем
Главные новости
Ларионов о серии с ЦСКА: «Серьезный соперник. Команда, которая оставила большой след в моей карьере. Ребята настроены, будем продолжать то, что делали по ходу сезона»
4 минуты назад
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
49 минут назад
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
55 минут назад
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
сегодня, 09:21
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
сегодня, 09:12
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
сегодня, 07:30Видео
Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
сегодня, 06:40
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
17 минут назад
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Рекомендуем