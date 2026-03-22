Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»

Вайсфельд высказался о фаворитах Кубка Гагарина-2026.

Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мыслями о фаворитах Кубка Гагарина-2026.

«Из очевидных претендентов на титул могу назвать «Металлург », «Авангард » и «Локомотив ».

Скрытый фаворит – ЦСКА . Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы в Кубке. Единственное, у них нет индивидуально сильных хоккеистов, которые бы выделялись. Но все равно все игроки качественные, обученные.

Также победу могут принести вратари, если будут хорошо действовать. Предпосылки для этого есть», – сказал Вайсфельд.