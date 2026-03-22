Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
Бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мыслями о фаворитах Кубка Гагарина-2026.
«Из очевидных претендентов на титул могу назвать «Металлург», «Авангард» и «Локомотив».
Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы в Кубке. Единственное, у них нет индивидуально сильных хоккеистов, которые бы выделялись. Но все равно все игроки качественные, обученные.
Также победу могут принести вратари, если будут хорошо действовать. Предпосылки для этого есть», – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никитин всех добьёт своими системными 0-0
У нас с Хартли 0-0 ничуть не хуже получается)
На багаже Никитина
Унылый Игорёк, Лёня не смеши людей
Надеюсь, отлетят в первом раунде. Никитинский хоккей это не хоккей.
Только недавно аву в фавориты записывал
Металлург его выбьет спокойно, в этом сезоне ЦСКА еще не фаворит, атака нулевая.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем