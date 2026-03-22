  • Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»

Кучеров высказался о своей результативности и игре «Тампы».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров после матча с «Эдмонтоном» (5:2) высказался о своей результативности.

32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в этой игре и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 матчах против 116 в 71).

В последних трех играх Кучеров набрал 12 (6+6) очков.

«Я думаю, это результат работы всей команды. Команда играет хорошо, мы следуем плану на игру и выполняем комбинации, и это приносит свои плоды», — сказал Кучеров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Или результаты и игра команды, это результата влияния на игру и сама игра Куча:) Куч Могуч
Скромность и не многословность Никиты, а также спокойное отношение к собственным успехам - несомненно добавляет в его копилку чисто человеческих симпатий)
Скромность и не многословность Никиты, а также спокойное отношение к собственным успехам - несомненно добавляет в его копилку чисто человеческих симпатий)
Иногда хотелось бы чуть больше слов… Всё ж интервью из одного слова «cool» может выглядеть издевательски. Но это его право бесспорно: Никита всё говорит очками.
Команда командой, но у следующего бомбардира Тампы на 40 с лишним очей меньше. В Эдмонтоне Леон до сих пор в 20 очках, в Колорадо Нечас - в 30.
Никитос 🇷🇺 динозавр !
Обнулил макдака и эдиков, показав, кто батя !
Атлантический дивизион могуч,
как и Куч . Учитывая, что там еще и Баффало восстал из многолетнего пепла и эпично шатает всю лигу !
Игроки которое выдавали 120+ очков
Гретцки - 14сезонов
Лемье - 8сезонов
Эспозито, Дионн - 6сезонов
Лафлер - 5сезонов
Б.Орр,Ягр - 4сезона
И шесть игроков по 3сезона, где есть Кучеров и Макдэвид. В этом сезоне они сравняются с Орром и Ягром. У Маккиннона и Драйзайтля по одному такому сезону и для Маккиннона это будет только второй такой сезон.
Игроки которое выдавали 120+ очков Гретцки - 14сезонов Лемье - 8сезонов Эспозито, Дионн - 6сезонов Лафлер - 5сезонов Б.Орр,Ягр - 4сезона И шесть игроков по 3сезона, где есть Кучеров и Макдэвид. В этом сезоне они сравняются с Орром и Ягром. У Маккиннона и Драйзайтля по одному такому сезону и для Маккиннона это будет только второй такой сезон.
и из 14ти 13 подряд!
