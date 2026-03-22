Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»

Форвард «Тампы » Никита Кучеров после матча с «Эдмонтоном » (5:2) высказался о своей результативности.

32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в этой игре и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 матчах против 116 в 71).

В последних трех играх Кучеров набрал 12 (6+6) очков.

«Я думаю, это результат работы всей команды. Команда играет хорошо, мы следуем плану на игру и выполняем комбинации, и это приносит свои плоды», — сказал Кучеров.