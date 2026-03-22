Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
Форвард «Тампы» Никита Кучеров после матча с «Эдмонтоном» (5:2) высказался о своей результативности.
32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в этой игре и возглавил гонку бомбардиров НХЛ, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 матчах против 116 в 71).
В последних трех играх Кучеров набрал 12 (6+6) очков.
«Я думаю, это результат работы всей команды. Команда играет хорошо, мы следуем плану на игру и выполняем комбинации, и это приносит свои плоды», — сказал Кучеров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Обнулил макдака и эдиков, показав, кто батя !
Атлантический дивизион могуч,
как и Куч . Учитывая, что там еще и Баффало восстал из многолетнего пепла и эпично шатает всю лигу !
Гретцки - 14сезонов
Лемье - 8сезонов
Эспозито, Дионн - 6сезонов
Лафлер - 5сезонов
Б.Орр,Ягр - 4сезона
И шесть игроков по 3сезона, где есть Кучеров и Макдэвид. В этом сезоне они сравняются с Орром и Ягром. У Маккиннона и Драйзайтля по одному такому сезону и для Маккиннона это будет только второй такой сезон.