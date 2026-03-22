Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона

Василевский одержал 3-ю победу подряд в НХЛ.

Голкипер отразил 25 из 27 бросков в игре против «Эдмонтона» (5:2).

Эта победа стала для него 33-й в этом сезоне. Всего он провел 48 матчей, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,29.