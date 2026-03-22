Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
Василевский одержал 3-ю победу подряд в НХЛ.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал 3-ю победу подряд.
Голкипер отразил 25 из 27 бросков в игре против «Эдмонтона» (5:2).
Эта победа стала для него 33-й в этом сезоне. Всего он провел 48 матчей, отражая в среднем 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,29.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
А что, могут эти двое наших взять все главные индивидуальные призы (если Тампа и дальше будет так жечь в регулярке): Васе - Резину, Кучу - Арт, Харт и ТЛ
А что, могут эти двое наших взять все главные индивидуальные призы (если Тампа и дальше будет так жечь в регулярке): Васе - Резину, Кучу - Арт, Харт и ТЛ
Там и Морис не так далеко от Кучерова:)
А что, могут эти двое наших взять все главные индивидуальные призы (если Тампа и дальше будет так жечь в регулярке): Васе - Резину, Кучу - Арт, Харт и ТЛ
Лучше Везину, конечно, но и резина в хозяйстве пригодится 😄
Гордость Уфы
Вася с Никитой сейчас реально зажигают. Так держать.
Ждём в этом сезоне в топ-20 по победам за всю историю! 9 побед осталось и он Энди Муга обгонит!
