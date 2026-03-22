КХЛ определила лучших игроков марта.

Лучшим вратарем признан Артемий Плешков (СКА), одержавший 4 победы в 5 матчах месяца с коэффициентом надежности 0,8. Он отразил 96,92% бросков. В играх Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (7:0) и «Северсталью» (5:0) Плешков сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Либор Шулак («Адмирал »), набравший 7 (3+4) очков в 10 матчах с показателем полезности «+7». Его шайба в игре с «Салаватом» (4:2) стала победной. На счету Шулака также 8 силовых приемов, 12 блокированных бросков, 2 отбора шайбы и 2 перехвата.

Лучшим нападающим назван Дэниэл Спронг («Автомобилист »). Он набрал 13 (7+6) баллов в 7 матчах месяца с показателем полезности «+5». Его шайба в игре с «Локомотивом» (4:1) стала победной. На его счету также 8 силовых приемов, 1 блокированный бросок, 2 отбора шайбы и 2 перехвата.

Лучшим новичком признан нападающий Матвей Поляков (СКА), набравший 5 (3+2) очков в 8 матчах марта с показателем полезности «+3». На счету Полякова также 7 силовых приемов, 3 блокированных броска, 1 отбор шайбы и 5 перехватов.