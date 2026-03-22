  • Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
Чемпион мира Максим Сушинский высказался о серии минского «Динамо» с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф.

– Минск весь сезон провел неплохо, но концовка, на мой взгляд, получилась немного смазанной. Посмотрим, как Дмитрий Квартальнов подготовит свою команду даже не физически, а ментально. Белорусский коллектив почувствовал себя лидером, у него хорошие шансы пройти дальше.

– Кроме того, у минского «Динамо» нет лимита на легионеров и сильные иностранцы. Один Сэм Анас чего стоит. Согласны?

– Я уже много раз говорил, что лимит не играет на пользу нашему хоккею. Мы искусственно делаем выбор в пользу российских игроков, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже. Лимит больше сдерживает развитие, нежели помогает другим вещам.

Если приезжают сильные ребята, которые сильнее наших, то почему нет? Российская школа в такой ситуации будет только расти.

– Согласен с вами.

– Канадцы и американцы же нас не боятся. Все на них смотрят, берут пример и стараются становиться лучше. В мое время, например, иностранцы никогда не были на ведущих ролях по голам и передачам. Сперва россияне, а затем уже чехи, финны, словаки.

Разумеется, всегда можно найти исключения вроде Торесена или Ягра, но это единичные случаи. Это звезды, поэтому они и играли в лиге на ведущих ролях.

– А что скажете о московском «Динамо»?

– «Динамо» весь сезон нестабильно играет. Борьба в серии будет, но я поставлю на Минск. Тем более «зубры» начинают дома, получат сумасшедшую поддержку, полный стадион. Болельщики будут гнать динамовцев вперед. Это большой плюс, – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Давно уже должно быть понятно, что хоккей — это развлечение, где зрители должны видеть лучших. И так система выстроена таким образом, что лучшие уезжают за океан, европейцев душат свои местные деятели, а мы ещё сами себя ограничиваем. Надеюсь, когда-то это изменится, но тут чисто рандомно, ветераны и ФХР/Минспорта будут против до последнего, ибо самим работать над увеличением количества приемлемых игроков — это сложно.
Объясните министру это с таким поддельным басом как у него
казалось бы, после бана в феврале 2022 года, наш спорт должен был встать на путь повышения уровня своих спортсменов. вместо этого в зените больше половины команды иностранцы среднего уровня с огромными зарплатами, при том что в еврокубках мы не выступаем. Паспортист соболев , также получающий неадекватную зарплату, явно нуждается в общении с психиатром. Скромные словаки, навели щороха на ои, вот куда надо стремиться., а у нас черти что творится и конца не видно.
Ответ Курт Кобэйн
Зачем ты ногамяч сюда приплел? Иди в ветку по фигурному катанию😅
Макс, попробуй объяснить это нашим ветеранам и министру спорта.
Если убирать лимит, то нужно в хоккейных школах менять философию. Основная масса туда ходят что бы развлечься, а не что бы бороться и выгрызать место в составе. Единицы готовы биться с легионерами за своё место.
А если уж так нравятся лимиты, то введите лимит один лег, один молодой до 23 лет в составе. Получится, сплав молодости и опыта.
