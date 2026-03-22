Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
Чемпион мира Максим Сушинский высказался о серии минского «Динамо» с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф.
– Минск весь сезон провел неплохо, но концовка, на мой взгляд, получилась немного смазанной. Посмотрим, как Дмитрий Квартальнов подготовит свою команду даже не физически, а ментально. Белорусский коллектив почувствовал себя лидером, у него хорошие шансы пройти дальше.
– Кроме того, у минского «Динамо» нет лимита на легионеров и сильные иностранцы. Один Сэм Анас чего стоит. Согласны?
– Я уже много раз говорил, что лимит не играет на пользу нашему хоккею. Мы искусственно делаем выбор в пользу российских игроков, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже. Лимит больше сдерживает развитие, нежели помогает другим вещам.
Если приезжают сильные ребята, которые сильнее наших, то почему нет? Российская школа в такой ситуации будет только расти.
– Согласен с вами.
– Канадцы и американцы же нас не боятся. Все на них смотрят, берут пример и стараются становиться лучше. В мое время, например, иностранцы никогда не были на ведущих ролях по голам и передачам. Сперва россияне, а затем уже чехи, финны, словаки.
Разумеется, всегда можно найти исключения вроде Торесена или Ягра, но это единичные случаи. Это звезды, поэтому они и играли в лиге на ведущих ролях.
– А что скажете о московском «Динамо»?
– «Динамо» весь сезон нестабильно играет. Борьба в серии будет, но я поставлю на Минск. Тем более «зубры» начинают дома, получат сумасшедшую поддержку, полный стадион. Болельщики будут гнать динамовцев вперед. Это большой плюс, – сказал Сушинский.
А если уж так нравятся лимиты, то введите лимит один лег, один молодой до 23 лет в составе. Получится, сплав молодости и опыта.