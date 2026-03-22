Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»

Сушинский высказался о серии минского «Динамо» с московским «Динамо».

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о серии минского «Динамо» с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф.

– Минск весь сезон провел неплохо, но концовка, на мой взгляд, получилась немного смазанной. Посмотрим, как Дмитрий Квартальнов подготовит свою команду даже не физически, а ментально. Белорусский коллектив почувствовал себя лидером, у него хорошие шансы пройти дальше.

– Кроме того, у минского «Динамо» нет лимита на легионеров и сильные иностранцы. Один Сэм Анас чего стоит. Согласны?

– Я уже много раз говорил, что лимит не играет на пользу нашему хоккею. Мы искусственно делаем выбор в пользу российских игроков, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже. Лимит больше сдерживает развитие, нежели помогает другим вещам.

Если приезжают сильные ребята, которые сильнее наших, то почему нет? Российская школа в такой ситуации будет только расти.

– Согласен с вами.

– Канадцы и американцы же нас не боятся. Все на них смотрят, берут пример и стараются становиться лучше. В мое время, например, иностранцы никогда не были на ведущих ролях по голам и передачам. Сперва россияне, а затем уже чехи, финны, словаки.

Разумеется, всегда можно найти исключения вроде Торесена или Ягра, но это единичные случаи. Это звезды, поэтому они и играли в лиге на ведущих ролях.

– А что скажете о московском «Динамо»?

– «Динамо » весь сезон нестабильно играет. Борьба в серии будет, но я поставлю на Минск . Тем более «зубры» начинают дома, получат сумасшедшую поддержку, полный стадион. Болельщики будут гнать динамовцев вперед. Это большой плюс, – сказал Сушинский.