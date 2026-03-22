  • Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
Никита Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – 2,3 в среднем за игру.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне. 

На втором месте идет капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (114 в 67, 45+69). 

При этом в календарном 2026 году Кучеров набрал 67 (22+45) очков в 29 играх – лучший результат в лиге и 2,31 в среднем за игру. 

На втором месте идет Макдэвид (46 в 30, 14+32, 1,53 в среднем за игру), на третьем – Маккиннон (44 в 28, 11+33, 1,57 в среднем за игру). 

Отметим, что по числу голов в 2026 году Кучеров (22) уступает только Коулу Кофилду из «Монреаля» (24 в 29 играх). 

Кроме того, у Никиты лучший показатель полезности с 1 января – «+31». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Эти цифры это уже что то на языке Лемье и Гретцки. Безумие видеть такое в современную эпоху
Ответ SKA Rostov1992
Эти цифры я бы умонжил на 2, так как у Кучерова нету в команде таких игроков с кем играли Лемье(Ягр, Коффи, Фрэнсис), Гретцки(Мессье, Курри).
Ну такой темп только Гретцки и Лемье себе позволяли) И то в более молодом возрасте. Грандиозно.
Ответ Коршунов-73
Написал только что почти тоже самое. Пришлось стереть.
Никита как топ стайер, чем ближе финиш, тем больше выходит на проектную мощность. В борьбе за Арт теперь уже Куч главный фаворит, у Мака отсутствует Леон и у Никиты больше матчей в запасе
Ответ SkiSiber
Как Борзаковский, который вначале всех отпускал,а ближе к финишу настигал одного за другим
Ответ Azrat
С языка снял! Прям супер аналогия!
напомню, что месяц назад в Милане играли олимпиаду с участием, якобы, всех сильнейших
Успехи которым мы не перестаём радоваться, мы рады, что ты есть гений российского хоккея
190 очков в расчете на полный сезон - у Грецки все еще больше, но цифры уже сходного порядка :)
Куч монстр!! Убрал МакДи у него же дома и попутно стал лучшим бомбардиром - это ещё больше придаёт крутости Никите)
Никита великолепный!!!
Ещё пару хвалебных постов о Кучерове и Барыня уйдет в творческий запой.
