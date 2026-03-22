Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28

Никита Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – 2,3 в среднем за игру.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

На втором месте идет капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем – форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон (114 в 67, 45+69).

При этом в календарном 2026 году Кучеров набрал 67 (22+45) очков в 29 играх – лучший результат в лиге и 2,31 в среднем за игру.

На втором месте идет Макдэвид (46 в 30, 14+32, 1,53 в среднем за игру), на третьем – Маккиннон (44 в 28, 11+33, 1,57 в среднем за игру).

Отметим, что по числу голов в 2026 году Кучеров (22) уступает только Коулу Кофилду из «Монреаля » (24 в 29 играх).

Кроме того, у Никиты лучший показатель полезности с 1 января – «+31».