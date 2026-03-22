Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
Форвард «Тампы» Никита Кучеров высказался о том, что забил в меньшинстве в матче с «Эдмонтоном» (5:2).
32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 играх против 116 в 71).
Свой первый гол он забил в меньшинстве – это было его первое результативное действие за карьеру в лиге в такой игровой ситуации.
Во втором периоде у «Тампы» подряд удалили Кучерова (34:47) и Янни Гурде (35:34). Соответственно, когда Никита вышел со скамьи для оштрафованных, «Тампа» оставалась в меньшинстве.
После неудачной попытки Коннора Макдэвида прорваться к воротам «Лайтнинг» шайбой завладел защитник «молний» Янис Мозер и нашел Кучерова длинным пасом. Нападающий прошел к воротам «Ойлерс» и переиграл Коннора Ингрэма.
«Потрясающий пас от Мозера. Я с удовольствием сыграю в меньшинстве, если понадобится. Сегодня доказал, что умею играть в этой ситуации, а дальше посмотрим», – сказал Кучеров.
Куч как посланник хоккейных богов играет, управляет не только пространством, но и временем.
И, самое примечательное, что атака случилась после потери МакДэвида, который полез один на всю обороняющуюся тройку игроков "Тампы".