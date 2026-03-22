Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров высказался о том, что забил в меньшинстве в матче с «Эдмонтоном» (5:2). 

32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка и возглавил гонку бомбардиров лиги, опередив капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида (118 баллов в 64 играх против 116 в 71). 

Свой первый гол он забил в меньшинстве – это было его первое результативное действие за карьеру в лиге в такой игровой ситуации. 

Во втором периоде у «Тампы» подряд удалили Кучерова (34:47) и Янни Гурде (35:34). Соответственно, когда Никита вышел со скамьи для оштрафованных, «Тампа» оставалась в меньшинстве.

После неудачной попытки Коннора Макдэвида прорваться к воротам «Лайтнинг» шайбой завладел защитник «молний» Янис Мозер и нашел Кучерова длинным пасом. Нападающий прошел к воротам «Ойлерс» и переиграл Коннора Ингрэма. 

«Потрясающий пас от Мозера. Я с удовольствием сыграю в меньшинстве, если понадобится. Сегодня доказал, что умею играть в этой ситуации, а дальше посмотрим», – сказал Кучеров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Пас, конечно, топовый, но как Куч его принял? одним касанием сразу себе под удобную положил, даже не напрягаясь и не думая об этом. Тут футболисты такие передачи ногами с трудом обрабатывают, а Никита клюшкой шайбу как котенка приласкал :)) Блин, в движении, на скорости, с поднятой головой и готовым следующим решением. Это невероятно же...
Вот я тоже в шоке. Пас верхом шел, набросом. Каааак он его переложил под клюшку??? 5 раз пересматривал момент в видео, но так и не понял. 😅 Восхитительно!
И что убило больше всего - в движении, на скорости, а голова вверху, уже видит и знает что будет делать дальше. Смотришь и кажется, что хоккей это очень простая игра, в которую любой дурак сыграть сможет :)))
Вот она черта великих - тяга к самосовершенствованию и постоянно доказывать делом. И для сравнения послушать футболистов по типу Глушенкова и Соболева, которые, забив пару голов, в унисон поют, что им уже нечего доказывать. Учиться нужно, Никита супертоп.
Отличный пас, отличное исполнение. Класс 👍🏻
Результативность у Куча конечно на феноменальном уровне...
это какое-то дежавю, 97й упарывается 1 в 3 и получает моментальное возмездие за попытку превратить командный вид спорта в личный.
Куч как посланник хоккейных богов играет, управляет не только пространством, но и временем.
Мак Дэвид так часто теряет шайбу идя в необоснованную обводку , просто удивительно. Тем более в большинстве, где надо зайти в зону и начать розыгрыш. Даже детей за это ругают
Показательно, конечно, что гол Кучерова случился именно после ошибки (а, точнее сказать, авантюрной игры) МакДэвида. Парадокс, но можно сказать, что в споре двух претендентов на "Арт Росс" победу одержал тот, кто меньше заботился о личной статистике.
Справедливости ради, Никита в меньшинстве, по сути не играл: выскочил из штрафного бокса, получил пас от обороняющегося и убежал "1 в 0". Но, было красиво, безусловно.
И, самое примечательное, что атака случилась после потери МакДэвида, который полез один на всю обороняющуюся тройку игроков "Тампы".
Да все всем уже доказал ! Сегодня смотрели не отрываясь на комментарии практически ) Получили огромное удовольствие ) Просто капитальный красавчик....спокойно, с чувством-с толком-с расстановкой ....в отличии от бесполезно бегающего бестрофейного Бегунка, например ) Показательно ОПЯТЬ , как Макдевид в конце пошел на троих и уперся в вратаря, как на ОИ в финале )) Ничему, НИЧЕМУ его не учат свои же ошибки ) Каждый раз лезет, не видит партнеров, пытается сам решить....как будто участвует в конкурсе на Матче Звезд ) А Никита молодец....эталонно, в очной игре, у него дома, показал - кто игрок №1 в лиге сейчас )
А Куч вообще выходит играть в меньшинстве?:)
Нет конечно
