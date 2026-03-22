Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
Энтони Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло.
Вратарь «Торонто» Энтони Столарц пропустил матч против «Оттавы» (2:5) из-за попадания шайбы в горло на разминке перед игрой.
32-летний американец прошел обследование в больнице. Позже стало известно, что он вернется в Торонто вместе с командой.
В итоге место в воротах «Лифс» занял Джозеф Уолл, отразивший 38 из 43 бросков.
Столарц в текущем сезоне провел только 22 матча (8 побед, 89,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,37). Ранее он пропустил более 2 месяцев из-за травмы верхней части тела.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
