Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
Егор Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30.
Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:4 Б).
В целом в сезоне на счету 25-летнего россиянина стало 30 (15+15) очков в 60 играх за «Коламбус» и «Пингвинс».
Чинахов обновил личный бомбардирский рекорд за одну регулярку, а для повторения личного снайперского рекорда ему остался 1 гол.
Ранее ему удалось набрать 29 (16+13) баллов в 53 играх за «Блю Джекетс» в сезоне-2023/24.
За карьеру в лиге у него теперь 101 (49+52) балл в 231 игре при полезности «минус 41».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В последнее время играет просто отлично, молоток!
И 100 очков в карьере!
