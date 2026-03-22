  • Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
Егор Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30.

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (5:4 Б). 

В целом в сезоне на счету 25-летнего россиянина стало 30 (15+15) очков в 60 играх за «Коламбус» и «Пингвинс». 

Чинахов обновил личный бомбардирский рекорд за одну регулярку, а для повторения личного снайперского рекорда ему остался 1 гол. 

Ранее ему удалось набрать 29 (16+13) баллов в 53 играх за «Блю Джекетс» в сезоне-2023/24. 

За карьеру в лиге у него теперь 101 (49+52) балл в 231 игре при полезности «минус 41».

Чинахов забил 12-й гол за «Питтсбург» – «Виннипегу» с передачи Малкина. У Егора 24 очка в 31 матче за «Пингвинс»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В последнее время играет просто отлично, молоток!
И 100 очков в карьере!
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
30 минут назад
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
30 минут назад
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
36 минут назад
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
сегодня, 09:21
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
сегодня, 09:12
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
сегодня, 07:30Видео
Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
сегодня, 06:40
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
сегодня, 05:30
Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
16 минут назад
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
56 минут назад
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Сорокин впервые пропустил 6 шайб в сезоне и был заменен в середине 3-го периода матча с «Монреалем»
сегодня, 02:41
Рекомендуем