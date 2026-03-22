Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге

Егор Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30.

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (5:4 Б).

В целом в сезоне на счету 25-летнего россиянина стало 30 (15+15) очков в 60 играх за «Коламбус » и «Пингвинс».

Чинахов обновил личный бомбардирский рекорд за одну регулярку, а для повторения личного снайперского рекорда ему остался 1 гол.

Ранее ему удалось набрать 29 (16+13) баллов в 53 играх за «Блю Джекетс» в сезоне-2023/24.

За карьеру в лиге у него теперь 101 (49+52) балл в 231 игре при полезности «минус 41».

