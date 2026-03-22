Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос с 3 (2+1) очками в матче с «Вегасом» (4:1). Канадец вышел на чистое 7-е место в истории лиги по голам в большинстве (238).
Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:2). Россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги (118 очков в 64 играх, 40+78), обогнав Коннора Макдэвида.
Первая звезда – форвард «Монреаля» Коул Кофилд с 5 (3+2) очками в матче с «Айлендерс» (7:3). Американец приблизился к лидеру гонки снайперов лиги Нэтану Маккиннону (43 шайбы против 45).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
