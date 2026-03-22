  • Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
11

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос с 3 (2+1) очками в матче с «Вегасом» (4:1). Канадец вышел на чистое 7-е место в истории лиги по голам в большинстве (238). 

Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:2). Россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги (118 очков в 64 играх, 40+78), обогнав Коннора Макдэвида. 

Первая звезда – форвард «Монреаля» Коул Кофилд с 5 (3+2) очками в матче с «Айлендерс» (7:3). Американец приблизился к лидеру гонки снайперов лиги Нэтану Маккиннону (43 шайбы против 45). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
простая математика:

3. 2+1
2. 2+2
1. 3+2
Если речь зашла о Стэмкосе, то Никита приближается к рекорду Стэмкоса в Тампе. Никите осталось 25 очков до рекорда франшизы по очкам, который пока у Стамески)
Кучеров как акула, почуял кровь Маков и погнал))
Две шайбы и два праймери, это сильно 💪🏻
Маккинону уже впору бояться не только за Харти и Арт Росс, но и за Ришар. В этом году Кофилд забил 24, Кучеров - 22, даже Паша Дорофеев и тот - 19. Натан же только 11.
Ответ Дмитрий Белов
Подкосила Олимпиада Маккинона. Такое впечатление, никак момент в финале отпустить не может.
