  • Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового

Василий Подколзин подрался с Энтони Сирелли и стал 3-й звездой матча с «Тампой».

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:5). 

24-летний россиянин (14:08, нейтральная полезность) остался без очков, но отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами. 

Кроме того, во втором периоде он подрался с Энтони Сирелли. Форвард «Тампы» вступился за партнера Брэндона Хэйгла, которого одновременно атаковали Подколзин и защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс. 

В итоге Подколзин и Сирелли получили по 5 минут штрафа за драку, Нерс – 2 за удар в голову. Посетители портала HockeyFights отдали Василию преимущество в бою. 

В текущем сезоне у нападающего 31 (16+15) очко в 71 игре при полезности «+17», 63 минутах штрафа и 5 драках. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Василий хорошо прокачался, без проблем отвечает на все вызовы!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
Василий хорошо прокачался, без проблем отвечает на все вызовы!
Но идет по довольно скользкой дорожке. Костин скатился
Ответ Серый
Но идет по довольно скользкой дорожке. Костин скатился
Да, но это у кого какие приорететы. Быть неплохим игровичком и уметь постоять за себя и за партнёров, разве это плохо!
Хорошо так хуком справа приложил
Куда этот макароник лезит!
ну Сирелли надо было на Нерса прыгать, Вася можно сказать деликатно с Хэйглом сыграл
Ответ arpoHoM cbIH arpoHoMa
ну Сирелли надо было на Нерса прыгать, Вася можно сказать деликатно с Хэйглом сыграл
Досталось бы еще сильнее
