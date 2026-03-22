Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового

Василий Подколзин подрался с Энтони Сирелли и стал 3-й звездой матча с «Тампой».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (2:5).

24-летний россиянин (14:08, нейтральная полезность) остался без очков, но отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами.

Кроме того, во втором периоде он подрался с Энтони Сирелли . Форвард «Тампы» вступился за партнера Брэндона Хэйгла, которого одновременно атаковали Подколзин и защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс.

В итоге Подколзин и Сирелли получили по 5 минут штрафа за драку, Нерс – 2 за удар в голову. Посетители портала HockeyFights отдали Василию преимущество в бою.

В текущем сезоне у нападающего 31 (16+15) очко в 71 игре при полезности «+17», 63 минутах штрафа и 5 драках.