Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
Василий Подколзин подрался с Энтони Сирелли и стал 3-й звездой матча с «Тампой».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:5).
24-летний россиянин (14:08, нейтральная полезность) остался без очков, но отметился 2 бросками в створ и 4 силовыми приемами.
Кроме того, во втором периоде он подрался с Энтони Сирелли. Форвард «Тампы» вступился за партнера Брэндона Хэйгла, которого одновременно атаковали Подколзин и защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс.
В итоге Подколзин и Сирелли получили по 5 минут штрафа за драку, Нерс – 2 за удар в голову. Посетители портала HockeyFights отдали Василию преимущество в бою.
В текущем сезоне у нападающего 31 (16+15) очко в 71 игре при полезности «+17», 63 минутах штрафа и 5 драках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Василий хорошо прокачался, без проблем отвечает на все вызовы!
Но идет по довольно скользкой дорожке. Костин скатился
Да, но это у кого какие приорететы. Быть неплохим игровичком и уметь постоять за себя и за партнёров, разве это плохо!
Хорошо так хуком справа приложил
Куда этот макароник лезит!
ну Сирелли надо было на Нерса прыгать, Вася можно сказать деликатно с Хэйглом сыграл
Досталось бы еще сильнее
