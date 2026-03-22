  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
4

Никита Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Матч с 4+ очками стал для Кучерова 42-м за карьеру в рамках регулярок. Он стал 20-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки. 

Никита сравнялся с Бобби Орром, Жильбером Перро и Марком Мессье

Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46), Дэйл Хаверчак и Пол Коффи (у обоих – по 45), Рон Фрэнсис (44), Бретт Халл и Сидни Кросби («Питтсбург», у обоих – по 43). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
рейтинги
logoЯромир Ягр
logoМайк Босси
logoТампа-Бэй
logoМарк Мессье
logoНикита Кучеров
logoЯри Курри
logoЭдмонтон
logoСтив Айзерман
Жильбер Перро
logoУэйн Гретцки
Дэйл Хаверчак
logoМарио Лемье
logoПол Коффи
logoБретт Халл
logoБобби Орр
logoСидни Кросби
logoКоннор Макдэвид
logoПиттсбург
Петер Штястны
logoНХЛ
logoФил Эспозито
logoМарсель Дионн
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно пачками их обходить в следующем сезоне

Какой только статистики не ведут в НХЛ!
Куч не перестаёт удивлять. Вроде и привыкаешь к его ежегодному рывку в конце сезона, но всё-равно это восхищает! Феномен! Ну что, очередной Арт?
Догоняет Кросби
Ориентир на Эспозито.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Жамнов об обмене Тодда: «Потеря для «Спартака», но есть много нюансов, это лучше к спортдиректору. Роль Князева понятна, это не защитник топ-4. Работаем с тем, что имеем»
7 минут назад
Мичков набрал 100 очков в НХЛ. У форварда «Филадельфии» 42+58 в 148 играх регулярки
23 минуты назад
Макдэвид о 2-м месте «Эдмонтона» в Тихоокеанском дивизионе: «Нам повезло играть здесь, многим командам повезло. У нас что-то вроде боя подушками»
34 минуты назад
Тренин побил рекорд «Миннесоты» по силовым приемам за сезон – 358 хитов
50 минут назад
Кучеров набрал 3 очка за период в 32-й раз в карьере, разделив 5-е место в истории НХЛ с Петером Штястны. В топ-4 входят Гретцки, Лемье, Ягр и Босси
сегодня, 13:25
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
сегодня, 12:23
Ларионов о молодежи СКА в плей-офф: «Не будем никого накрывать крышкой, чтобы они не делали какие-то вещи. Здесь не будет консерватизма и стресса»
сегодня, 13:15
Гришин о «Нефтехимике»: «Результативность у нас не очень высокая. Завидую «Металлургу», который забивает 250 голов за чемпионат»
сегодня, 13:06
Дэниэл Спронг: «После перехода в «Автомобилист» все было здорово, жаль, что я не оказался здесь раньше. Тренер хорошо ко мне относится, у нас отличная химия с Шаровым»
сегодня, 12:49
Бучневич набрал 500 очков в НХЛ. У форварда «Сент-Луиса» 198+302 в 662 играх регулярки
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Заварухин: «Салават» – быстрая команда, нам тоже надо играть в быстрый хоккей, отталкиваться от своей игры. В плей-офф все должны действовать вместе и в обороне, и в атаке»
сегодня, 12:42
Ларионов о серии с ЦСКА: «Придется преодолевать очень плотную оборону. Готовимся, нужно найти слабые места, они есть у всех команд»
сегодня, 11:45
Сучков о серии с «Автомобилистом»: «Знаем их мастеров, подкручиваем каждую деталь, чтобы быть готовыми. «Салавату» следует отталкиваться от своей игры. То, что мы делали весь сезон – борьба, стыки»
сегодня, 11:38
Гатиятулин о серии с «Трактором»: «Явных фаворитов в этом сезоне нет – у каждой команды свои плюсы. Решать все будут детали, над которыми мы работаем. Настроение рабочее, ребята готовы»
сегодня, 10:30
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
сегодня, 10:12
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
сегодня, 09:32
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. У него 101 балл в 235 играх в лиге
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Рекомендуем