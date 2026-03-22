Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье

Никита Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Матч с 4+ очками стал для Кучерова 42-м за карьеру в рамках регулярок. Он стал 20-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь такой отметки.

Никита сравнялся с Бобби Орром , Жильбером Перро и Марком Мессье .

Выше идут Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63), Майк Босси (60), Яромир Ягр (56), Стив Айзерман (55), Петер Штястны (54), Брайан Троттье (49), Яри Курри (47), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46), Дэйл Хаверчак и Пол Коффи (у обоих – по 45), Рон Фрэнсис (44), Бретт Халл и Сидни Кросби («Питтсбург», у обоих – по 43).