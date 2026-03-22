  • Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)

Никита Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2) и был признан первой звездой. 

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

Нападающий набрал не менее 3 очков в пяти гостевых играх подряд. Ранее – 2+1 против «Баффало» (7:8), 0+4 против «Торонто» (5:2), 3+2 против «Сиэтла» (6:2) и 1+2 против «Ванкувера» (6:2). 

Ранее в истории лиги такие серии удавались только двум игрокам – Марио Лемье (1992/93 – 6 игр, 1987/88 – 5, «Питтсбург») и Уэйну Гретцки (1985/86 – 5, «Эдмонтон»). 

В воскресенье «Тампа» продолжит выезд матчем с «Калгари» (начало по московскому времени – 23 марта в 03:00). 

Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида – 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче против «Эдмонтона», у Коннора 1 гол

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Сегодня у Куча россыпь уникальных достижений: и рекорд лиги (первый гол в ПК после 1110 очков), и выездная серия с 3+.
Ну и вишенка на торте - выход на первое место в гонке бомбардиров.
Кучерявый день для Кучерова)))
Куч конечно феноменальный игрок! Если не пропускал бы пару игр, то уже 125+ очков было бы) но и так могуч 💪🏼
Как же классно, что Куч обошел Макдэвида в гонке бомбардиров именно в игре с Эдмонтоном
Ну и сейчас дно Калгари, правда бтб... Но когда говорят "только у Гретцки и Лемье", это уже само по себе внушает трепет...
Нифига себе компания у Кучерова. В одной тройке с двумя небожителями НХЛ. Если его и в этом сезоне с Хартом прокатит, то это уже будет даже не свинство, а я не знаю что. При все уважении к Макам, но вклад Никиты в командный результат намного выше. Он буквально делает всю разницу в Тампе
Как же жаль, что мы не увидели битву сборных на ои
Внимательно посмотрел игру маслят, и таки шо очевидно - они тупо эксплуатируют индивидуальные качества своих лидеров. Структуры, системности от Ноблаха не увидел. Так и Даллас Икинз тренировать мог, не стоило его выгонять. Бедный МакДи неспроста вынужден брать шайбу в своей зоне и тащить ее до чужих ворот с риском однажды сломать шею. Эдмонтон бездарно просирает прайм своих лидеров, прямо как Вашингтон бездарно просрал прайм Овечкина и уже чудом зацепился за один-единственный кубок на обратном склоне холма.
На него равняется сами канадцы, не зря Куч любимый игрок Маккинона
Теперь в матче с Калгари надо повторить рекорд Лемье.
Звёздная компания, ничего и не скажешь!
