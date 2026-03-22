Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)

Никита Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2) и был признан первой звездой.

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

Нападающий набрал не менее 3 очков в пяти гостевых играх подряд. Ранее – 2+1 против «Баффало» (7:8), 0+4 против «Торонто» (5:2), 3+2 против «Сиэтла» (6:2) и 1+2 против «Ванкувера» (6:2).

Ранее в истории лиги такие серии удавались только двум игрокам – Марио Лемье (1992/93 – 6 игр, 1987/88 – 5, «Питтсбург ») и Уэйну Гретцки (1985/86 – 5, «Эдмонтон»).

В воскресенье «Тампа» продолжит выезд матчем с «Калгари» (начало по московскому времени – 23 марта в 03:00).

