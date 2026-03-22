Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).
32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.
Свой первый гол нападающий забил в меньшинстве – это его первое очко в лиге в такой игровой ситуации.
Во втором периоде у «Тампы» было два удаления подряд – на скамью для оштрафованных отправились Кучеров (34:47) и Янни Гурде (35:34). Соответственно, когда Никита вернулся в игру, «молнии» оставались в меньшинстве.
В этот момент капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид попытался прорваться к воротам Андрея Василевского, но неудачно. Шайбой завладел защитник «Лайтнинг» Янис Мозер и сделал длинную передачу Кучерову. Он прошел к воротам Коннора Ингрэма и переиграл его.
Кучеров установил рекорд НХЛ по числу очков, набранных перед первым результативным действием в меньшинстве (1110). Ранее он принадлежал Дэйву Андрейчуку (849).
Ай да Куч⚡⚡⚡
Символично
Новому рекорду Кучерова со временем могут угрожать Паста и Рантанен, у которых пока нет очков в меньшинстве.
Таблица кто сколько набрал в сезоне БЕЗ учёта игры в большинстве:
Кучеров ...- 64 игры = 33 + 51 = 84 в среднем ~ 1,31 за 1 игру
МакДи .......- 71 игра = 27 + 42 = 69 .......................~0,97
Маккиннон - 67 игр = 36 + 51 = 87 .......................~ 1,30
Драйз ..........- 65 игр = 19 + 36 = 55 ......................~0,85
Селебрини - 68 игр = 30 + 39 = 69 ....................~ 1,01
Как мы видим в равных составах и Кучеров и Маккиннон, да и Селебрини куда как продуктивнее чем дуэт из Эдмонтона.