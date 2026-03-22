Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ

Никита Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» .

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Свой первый гол нападающий забил в меньшинстве – это его первое очко в лиге в такой игровой ситуации.

Во втором периоде у «Тампы » было два удаления подряд – на скамью для оштрафованных отправились Кучеров (34:47) и Янни Гурде (35:34). Соответственно, когда Никита вернулся в игру, «молнии» оставались в меньшинстве.

В этот момент капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид попытался прорваться к воротам Андрея Василевского, но неудачно. Шайбой завладел защитник «Лайтнинг» Янис Мозер и сделал длинную передачу Кучерову. Он прошел к воротам Коннора Ингрэма и переиграл его.

Кучеров установил рекорд НХЛ по числу очков, набранных перед первым результативным действием в меньшинстве (1110). Ранее он принадлежал Дэйву Андрейчуку (849).