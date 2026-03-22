  • Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ

Никита Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» .

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Свой первый гол нападающий забил в меньшинстве – это его первое очко в лиге в такой игровой ситуации. 

Во втором периоде у «Тампы» было два удаления подряд – на скамью для оштрафованных отправились Кучеров (34:47) и Янни Гурде (35:34). Соответственно, когда Никита вернулся в игру, «молнии» оставались в меньшинстве.

В этот момент капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид попытался прорваться к воротам Андрея Василевского, но неудачно. Шайбой завладел защитник «Лайтнинг» Янис Мозер и сделал длинную передачу Кучерову. Он прошел к воротам Коннора Ингрэма и переиграл его. 

Кучеров установил рекорд НХЛ по числу очков, набранных перед первым результативным действием в меньшинстве (1110). Ранее он принадлежал Дэйву Андрейчуку (849). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Неслабо, 1111 результативный балл ознаменовался рекордом НХЛ.
Ай да Куч⚡⚡⚡
Ответ Барин
Неслабо, 1111 результативный балл ознаменовался рекордом НХЛ. Ай да Куч⚡⚡⚡
Он велик и могуч!
Ответ Барин
Неслабо, 1111 результативный балл ознаменовался рекордом НХЛ. Ай да Куч⚡⚡⚡
Артемон Ивашкин орёт
Бушар просто не считает Кучерова топ-игроком, и при всех голах с участием Никиты творит возле ворот адскую дичь, на лбу явственно читается мысль: "да ну не может этого быть..."
Ответ Виктор Полесов
Бушар просто не считает Кучерова топ-игроком, и при всех голах с участием Никиты творит возле ворот адскую дичь, на лбу явственно читается мысль: "да ну не может этого быть..."
Когда Бушар видит, что в составе Тампы есть Кучеров, у него сразу наступает травма нижней части тела.
Ответ Виктор Полесов
Бушар просто не считает Кучерова топ-игроком, и при всех голах с участием Никиты творит возле ворот адскую дичь, на лбу явственно читается мысль: "да ну не может этого быть..."
Так не только Бушар думает, в этом гений Никиты из ничего сделать гол, вот этим он очень сильно напоминает Ягра
Пас из своей зоны получился красивым. Мозеру зачет.
И Макдэвид, сидящий на жопе, смотрит как убегает Кучеров и забрасывает шайбу. )
Символично
Ответ Tempfer
И Макдэвид, сидящий на жопе, смотрит как убегает Кучеров и забрасывает шайбу. ) Символично
Символичнее еще и то, что сидя на жопе Макдэвид наблюдал, как Кучеров обходит его в гонке бомбардиров, именно эта шайба вывела Кучерова вперед, хочется, чтобы уже до финиша лидер не менялся)
Этот рекорд НХЛ будет вечным) Набрать 1100 очков перед первым оком в меньшинстве вряд ли в обозримом будущем будет возможно))
Готовьте Арт и пиво к финальной прессухе.
Среди игроков, забросивших 500 шайб, нет голов в меньшинстве у Жана Беливо и Патрика Кейна.
Новому рекорду Кучерова со временем могут угрожать Паста и Рантанен, у которых пока нет очков в меньшинстве.
Вот эта статистика этого сезона более наглядна:
Таблица кто сколько набрал в сезоне БЕЗ учёта игры в большинстве:
Кучеров ...- 64 игры = 33 + 51 = 84 в среднем ~ 1,31 за 1 игру
МакДи .......- 71 игра = 27 + 42 = 69 .......................~0,97
Маккиннон - 67 игр = 36 + 51 = 87 .......................~ 1,30
Драйз ..........- 65 игр = 19 + 36 = 55 ......................~0,85
Селебрини - 68 игр = 30 + 39 = 69 ....................~ 1,01

Как мы видим в равных составах и Кучеров и Маккиннон, да и Селебрини куда как продуктивнее чем дуэт из Эдмонтона.
Удивительный рекорд, приятно было увидеть это в прямом эфире.
Окончательно унизил бегунка.
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Колорадо», «Питтсбург» сыграет с «Каролиной», «Коламбус» в гостях у «Айлендерс», «Тампа» против «Калгари»
20 минут назад
Вайсфельд о Кубке Гагарина: «Скрытый фаворит – ЦСКА. Против армейцев очень тяжело играть. За счет своей организации игры они могут добиться победы»
20 минут назад
Кучеров о своей результативности: «Это результат работы всей команды. Мы играем хорошо, следуем плану на матч, это приносит свои плоды»
26 минут назад
Плешков, Шулак и Спронг – лучшие игроки марта в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
57 минут назад
Максим Сушинский: «Лимит не играет на пользу нашему хоккею, сдерживает развитие. Искусственно делаем выбор в пользу россиян, некоторые из которых стоят дороже, а играют хуже»
сегодня, 09:12
Кучеров набрал 67 очков в 29 играх в 2026 году – больше всех в НХЛ (2,3 в среднем за матч). У Макдэвида на этом отрезке 46 в 30, у Маккиннона – 44 в 28
сегодня, 07:45
Кучеров о 1-м голе в меньшинстве за карьеру в НХЛ: «Потрясающий пас от Мозера. Сегодня я доказал, что умею играть в этой ситуации»
сегодня, 07:30Видео
Кучеров с 2+2 в матче против «Эдмонтона» стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Кофилд с 3+2 и Стэмкос с 2+1
сегодня, 06:40
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
сегодня, 05:30
Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)
сегодня, 04:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о серии с «Автомобилистом»: «Тяжелый соперник, готовимся во все оружии. Будем концентрироваться и на контроле шайбы, и на обороне, и на атаке. Это плей-офф, все зоны должны быть хорошо сыграны»
6 минут назад
Василевский отразил 25 из 27 бросков «Эдмонтона», выиграв 3-й матч подряд. У вратаря «Тампы» 33 победы в 48 играх сезона
46 минут назад
Вратарь «Торонто» Столарц пропустил матч против «Оттавы» из-за попадания шайбы в горло на разминке. Он прошел обследование в больнице
сегодня, 07:15
Чинахов обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ – 30. Чтобы повторить рекорд по голам, форварду «Питтсбурга» нужно забить еще 1 раз
сегодня, 06:55
Подколзин стал 3-й звездой матча с «Тампой»: драка с Сирелли и 4 хита за 14:08. Форвард «Лайтнинг» вступился за Хэйгла после двойного силового
сегодня, 06:25Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 399-й гол в НХЛ. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
сегодня, 05:55
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
сегодня, 05:45
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Рекомендуем