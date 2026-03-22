  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)
Видео
31

Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)

Никита Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Кучеров в 4-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 44 шайбы в 81 игре (2023/24). 

В гонке снайперов лиги Никита вышел на чистое 3-е место. Он уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (45 голов в 67 играх) и Коулу Кофилду из «Монреаля» (43 в 68). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoНикита Кучеров
logoКоул Кофилд
logoКолорадо
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoМонреаль
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самая лучшая новость сегодняшнего утра.
Ведь есть шанс ... Арт + Ришар + Харт + КС + Коня... и легенда на все времена!
Безусловно было бы круто. Но прежде чем мечтать просто посмотрите на календарь Кучерова и календарь Маккинона
Вы правы, посмотрел, и скорее всего Ришара точно Макки не отдаст никому. С таким календарём он ещё и за Арта может побороться, игр то столько же осталось сыграть как и Никите.
Нужен полтинник! И Харт тогда тоже будет.
Ришар, а не Харт
Так-то может и по шайбам и по очкам рекорды обновить. Зверюга)
Так можно у Маккинона не только Арт увести но ещё и Ричарда
Кофилда я бы тоже учитывал.
Возможно, это его пиковое игровое состояние... Наслаждаемся.
Первый гол Никиты - в нарезку шортсов. Публика такое любит. Когда один топовый игрок терпит крах в эпизоде, а второй словно "наказывает" ответном действии.
У Кучерова был уже один такой гол, когда он обкрадывает Маккиннона, убегает от него и забивает гол.
Все размечтались о 50 Куча , шансов маловато за остаток игр , скорее всего свой личный рекорд побьет в 44 , 45-47 забьет если всё ок будет и то не факт
А почему нет? Просто надо верить!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
