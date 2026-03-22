Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).
32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.
Кучеров в 4-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 44 шайбы в 81 игре (2023/24).
В гонке снайперов лиги Никита вышел на чистое 3-е место. Он уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (45 голов в 67 играх) и Коулу Кофилду из «Монреаля» (43 в 68).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
У Кучерова был уже один такой гол, когда он обкрадывает Маккиннона, убегает от него и забивает гол.