Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)

Никита Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2).

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.

Кучеров в 4-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 40 шайб за сезон. Его личный рекорд – 44 шайбы в 81 игре (2023/24).

В гонке снайперов лиги Никита вышел на чистое 3-е место. Он уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (45 голов в 67 играх) и Коулу Кофилду из «Монреаля » (43 в 68).

Кофилд сделал хет-трик в матче с «Айлендерс» и приблизился к лидирующему в гонке снайперов НХЛ Маккиннону – 43 гола против 45