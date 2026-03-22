Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида – 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче против «Эдмонтона», у Коннора 1 гол
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2) и был признан первой звездой.
32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне, у капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида – 116 (38+78) в 71. Нападающий канадского клуба сегодня забросил 1 шайбу.
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 114 (45+69) баллов в 67 играх.
До конца регулярки «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести по 14 игр, «Ойлерс» – 11. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Никита (19:53, 4:34 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+3». Он реализовал 2 из 7 бросков в створ, допустил 4 потери и сделал 1 перехват.
Зрелище было завораживающее: Куч дирижировал этим пожаром с таким ледяным спокойствием, будто он не шайбу гоняет, а просто закрывает убыточное предприятие. Пока Макди и компания пытались смазать механизмы своей игры, Никита парой передач и голом в меньшинстве закоротил всю их энергосистему, добавив ещё гол в третьем периоде.
В итоге — гигантский факел на месте защиты "нефтяников", густой черный дым над трибунами и полное отсутствие давления в нефтепроводе.
Скважина иссякла, господа! То, что начиналось как "нефтяное величие" Макди, после перформанса молниеносного Куча превратилось в кучку пепла и пустые канистры.
Говорят, после финальной сирены в раздевалке "Эдмонтона" из крана текла только слеза болельщика, а "Тампа" уехала, потрясая вспышками молний и раскатами грома.
Экологи бьют тревогу: запасы "нефти" в Альберте обнулены одной яркой вспышкой. Ну что ж, зато согрелись!
Тампу с победой ⚡⚡⚡
А Куча боялся сам Флинт.
Никита шикарен! Его все боятся!)
И Вася был очень хорош, правда зачем-то решил поддержать Эдмонтон и пустил бабочку, но даже с лучшими бывает. И ведь Мак тоже был хорош, но один не воин.