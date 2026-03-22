171

Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида – 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче против «Эдмонтона», у Коннора 1 гол

Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Коннора Макдэвида.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2) и был признан первой звездой. 

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне, у капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида – 116 (38+78) в 71. Нападающий канадского клуба сегодня забросил 1 шайбу. 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 114 (45+69) баллов в 67 играх. 

До конца регулярки «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести по 14 игр, «Ойлерс» – 11. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Сегодня Никита (19:53, 4:34 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+3». Он реализовал 2 из 7 бросков в створ, допустил 4 потери и сделал 1 перехват. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В Эдмонтоне сегодня было по-настоящему жарко, но не от работы буровых вышек. "Тампа" заглянула в гости с таким разрядом, что хваленая канадская нефть вспыхнула быстрее, чем Коннор Макдэвид успел набрать свою космическую скорость.
Зрелище было завораживающее: Куч дирижировал этим пожаром с таким ледяным спокойствием, будто он не шайбу гоняет, а просто закрывает убыточное предприятие. Пока Макди и компания пытались смазать механизмы своей игры, Никита парой передач и голом в меньшинстве закоротил всю их энергосистему, добавив ещё гол в третьем периоде.
В итоге — гигантский факел на месте защиты "нефтяников", густой черный дым над трибунами и полное отсутствие давления в нефтепроводе.
Скважина иссякла, господа! То, что начиналось как "нефтяное величие" Макди, после перформанса молниеносного Куча превратилось в кучку пепла и пустые канистры.
Говорят, после финальной сирены в раздевалке "Эдмонтона" из крана текла только слеза болельщика, а "Тампа" уехала, потрясая вспышками молний и раскатами грома.
Экологи бьют тревогу: запасы "нефти" в Альберте обнулены одной яркой вспышкой. Ну что ж, зато согрелись!
Тампу с победой ⚡⚡⚡
Ответ Барин
Прекрасно написано 👍
Ответ Барин
Зощенко? Ильф петров?
Что же творит Куч. 4 очка. Кстати Никита стал всего 3 хоккеистом лиги, кто смог набрать 3 и более очка в 5 выездных матчах подряд и сравнялся по этому показателю с Гретцки. Лучше серия была только у Марио Лемье - 6 таких игр в сезоне 92-93. Невероятно!
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Комментарий удален пользователем
Ответ albert_lucky
Комментарий удален пользователем
5. Во время трансляции показали подробную статистику!
Одни боялись Пью, другие – Флинта.
А Куча боялся сам Флинт.
Ответ Сергей Круг
"Одни боялись Пью, другие Билли Бонса, а меня, хе-хе, боялся сам Флинт!" (С)

Никита шикарен! Его все боятся!)
Если не дадут Харт, то это будет ограбление века, конечно
Ответ Norrell
Комментарий скрыт
Ответ Алексей Райский_1117028829
Комментарий скрыт
А Грецкий за что 8 Хартов подряд получил в своём Эдмонтоне? Он там один умел играть в хоккей, как Селебрини в СХ?
Что меня поражает в Кучерове, как он буднично голы празднует, кулачок отбил и поехал к скамейке с каменным лицом. Не важно, победный это голы или хет-трик или гол, который выводит его в лидеры бомбардирской гонки, на спокухе - кулачок, скамейка. Красавчик.
Ответ shprot
Вторую шайбу он сегодня нехарактерно бурно для себя отпраздновал. Важно было после обидного ляпа Василевского забить, поддержать друга и команду.
а когда я в январе писал что маков съест не верили)) сегодня просто убрал конкурента на его поляне показательно. это боженька спустился с нами поиграть в хоккей.
то как он обошел. Макди просто снесли у ворот Тампы, шайбу отдали Кучу, и он в МЕНЬШИНСТВЕ поехал и обогнал Коннора. золотого стоит такое. !
Ответ Александр Филиппов
Это делал даже Илья Михеев, а тут целый Кучеров
Ответ Booligan
Михея бы ещё в Тампу, вместо датчанина
Я теперь понял, как Грецки играл в 80 тые.
Нет, ну это уже запрещенка! Что теперь написывать хейтарам, опять нашакалил на Западе? Ой, не получится, с Нефтью ведь играли))) Классный матч, если серьезно, Куч в прайме, этот тот же супер Куч, только в прайме)
И Вася был очень хорош, правда зачем-то решил поддержать Эдмонтон и пустил бабочку, но даже с лучшими бывает. И ведь Мак тоже был хорош, но один не воин.
Мощнейший парень этот Никита Кучеров
Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)
49 минут назад
Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого – рекорд НХЛ
сегодня, 05:15Видео
Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон в 4-й раз в карьере в НХЛ. Он вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов лиги – впереди лишь Маккиннон (45) и Кофилд (43)
сегодня, 04:55Видео
НХЛ. «Тампа» забросила 5 шайб «Эдмонтону», «Питтсбург» одолел «Виннипег», «Филадельфия» была сильнее «Сан-Хосе», «Миннесота» победила «Даллас»
сегодня, 04:40
Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»
сегодня, 03:40
Кофилд сделал хет-трик в матче с «Айлендерс» и приблизился к лидирующему в гонке снайперов НХЛ Маккиннону – 43 гола против 45
сегодня, 03:25Видео
Задоров забил победный гол «Детройту» – 1-я шайба за 64 матча. У защитника «Бостона» 2+17 в 69 играх в сезоне при полезности «+19»
сегодня, 03:15Видео
Бучневич забил победный гол в матче с «Ванкувером», набрав 1+1 и став 1-й звездой. У него 42 очка в 69 играх
сегодня, 01:56Видео
Тарасенко забил «Далласу» в овертайме, став 1-й звездой матча. У него 20+20 в 64 играх
сегодня, 01:14Видео
Панарин забросил 5-ю шайбу за «Лос-Анджелес» в игре с «Баффало». У Артемия 16 очков в 13 матчах за «Кингс»
вчера, 22:28Видео
Макдэвид завершил матч с «Тампой» с «минус 3», несмотря на 38-й гол в сезоне. У него 4 броска, 4 минуты штрафа, 4 потери и 2 блока за 22:42
24 минуты назад
Кучеров – 20-й игрок в истории НХЛ с 42+ матчами с 4 или более очками. Он сравнялся с Орром, Перро и Мессье
34 минуты назад
Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
сегодня, 04:25
Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
сегодня, 03:58Видео
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
сегодня, 03:50
Сорокин впервые пропустил 6 шайб в сезоне и был заменен в середине 3-го периода матча с «Монреалем»
сегодня, 02:41
Черкас о рекорде посещаемости КХЛ: «Хоккей в России ладят, лига развивается, несмотря на то, что мы не играем на международных соревнованиях»
вчера, 23:00
Барбашев сделал ассист в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Вегаса» 47 очков в 70 играх сезона
вчера, 22:45
Драйзайтль планирует вернуться к плей-офф: «Надеюсь, «Эдмонтон» пройдет далеко и я помогу команде. Восстановление займет несколько недель»
вчера, 21:58
Воробьев о Миллере из «Ак Барса»: «Полунападающий, полузащитник. У него на 100 бросков больше, чем у форвардов в команде. Это тенденция современного хоккея»
вчера, 21:42
