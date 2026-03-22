Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида – 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче против «Эдмонтона», у Коннора 1 гол

Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Коннора Макдэвида.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (5:2) и был признан первой звездой.

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне, у капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида – 116 (38+78) в 71. Нападающий канадского клуба сегодня забросил 1 шайбу.

На третьем месте идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон – 114 (45+69) баллов в 67 играх.

До конца регулярки «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести по 14 игр, «Ойлерс» – 11. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Никита (19:53, 4:34 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+3». Он реализовал 2 из 7 бросков в створ, допустил 4 потери и сделал 1 перехват.