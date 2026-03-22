  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й
3

Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й

Давид Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил шайбу и сделал результативную передачу Марату Хуснутдинову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2). 

В текущем сезоне на счету 29-летнего чеха стало 86 (28+58) очков в 65 играх при полезности «+1». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги. 

За карьеру в рамках регулярок – 919 (419+500) баллов в 821 игре. 

Пастрняк стал 6-м игроком из Чехии в истории лиги, достигшим отметки 500 ассистов. Выше идут Яромир Ягр (1155 в 1733 играх), Патрик Элиаш (617 в 1240), Якуб Ворачек (583 в 1058), Давид Крейчи (555 в 1032) и Вацлав Проспал (510 в 1108). 

В истории «Бостона» он стал 9-м игроком с таким достижением. Выше идут Рэй Бурк (1111 в 1518), Джонни Бьюсик (794 в 1436), Бобби Орр (624 в 631), Патрис Бержерон (613 в 1294), Крейчи (555 в 1032 – всю карьеру в лиге провел в «Брюинс»), Брэд Маршанд (554 в 1090), Фил Эспозито (553 в 625) и Уэйн Кэшмэн (516 в 1027). 

При этом по скорости достижения отметки Пастрняк уступил лишь Орру (522 игры), Эспозито (562) и Бурку (655). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
рейтинги
logoБрэд Маршанд
logoЯромир Ягр
logoСборная Чехии по хоккею
logoБостон
logoНХЛ
logoДавид Крейчи
logoЯкуб Ворачек
logoФил Эспозито
logoВацлав Проспал
logoБобби Орр
logoПатрис Бержерон
logoРэй Бурк
logoПатрик Элиаш
logoДавид Пастрняк
Джонни Бьюсик
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пасту с очередным юбилеем! Теперь по голам до Маршанда там 3 осталось. А гол сегодня смачный забил, тащит медведей в ПО..
Паста в огне. Идёт кстати на 4-й ПОДРЯД сезон с 100+ очков!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем