Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» – 9-й, по скорости достижения отметки – 4-й

Давид Пастрняк – 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил шайбу и сделал результативную передачу Марату Хуснутдинову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).

В текущем сезоне на счету 29-летнего чеха стало 86 (28+58) очков в 65 играх при полезности «+1». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.

За карьеру в рамках регулярок – 919 (419+500) баллов в 821 игре.

Пастрняк стал 6-м игроком из Чехии в истории лиги, достигшим отметки 500 ассистов. Выше идут Яромир Ягр (1155 в 1733 играх), Патрик Элиаш (617 в 1240), Якуб Ворачек (583 в 1058), Давид Крейчи (555 в 1032) и Вацлав Проспал (510 в 1108).

В истории «Бостона» он стал 9-м игроком с таким достижением. Выше идут Рэй Бурк (1111 в 1518), Джонни Бьюсик (794 в 1436), Бобби Орр (624 в 631), Патрис Бержерон (613 в 1294), Крейчи (555 в 1032 – всю карьеру в лиге провел в «Брюинс»), Брэд Маршанд (554 в 1090), Фил Эспозито (553 в 625) и Уэйн Кэшмэн (516 в 1027).

При этом по скорости достижения отметки Пастрняк уступил лишь Орру (522 игры), Эспозито (562) и Бурку (655).