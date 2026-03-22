Хуснутдинов забил «Детройту» в пустые ворота – 1-й гол за 10 матчей и 14-й в сезоне. У него 30 очков в 65 играх при «+14»
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2), поразив пустые ворота.
Гол стал для 23-летнего россиянина первым за 10 игр. В текущем сезоне у него 30 (14+16) очков в 65 играх при полезности «+14».
Сегодня Хуснутдинов (16:33, 1:26 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». У него 2 броска в створ и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
+- хороший для новичка лиги
Он уже 4й сезон в лиге играет
Вообще-то толком 2-й! Первый он после КХЛ приехал на 16 матчей в 2023-24. Потом 2024-25 полный в статусе новичка, вот этот - второй! И с ощутимым прогрессом.
Паста заводит команду даже после гола в пустые, это правильно
