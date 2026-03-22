  • Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол
Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол

Защитник-новичок «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:7). 

На счету 18-летнего канадца 51 (22+29) очко в 70 играх в текущем сезоне при полезности «+14». 

22 шайбы в исполнении первого номера драфта НХЛ-2025 – повторение 2-го результата в истории лиги для защитников-новичков. Столько же забросил Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис», в 75 играх). 

Рекордом владеет Брайан Лич (1988/89, «Рейнджерс», 23 в 68). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Как же повезло Айлз
Ответ Михаил Майоров
Как же повезло Айлз
Защитники (1-е на драфте) на игру своих команд в плане результат не влияют. Нужны менеджеры и ГТ. А у "айлз" перспектив в этом направлении мало.
Так что тут можно парня пожалеть. Уйдет со временем, как и Тавареш.
Начинает входить в историю. А главное, на него интересно смотреть.
