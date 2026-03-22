Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории для защитников-новичков. До рекорда Лича – 1 гол

Защитник-новичок «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил 22 шайбы в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (3:7).

На счету 18-летнего канадца 51 (22+29) очко в 70 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

22 шайбы в исполнении первого номера драфта НХЛ-2025 – повторение 2-го результата в истории лиги для защитников-новичков. Столько же забросил Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис», в 75 играх).

Рекордом владеет Брайан Лич (1988/89, «Рейнджерс», 23 в 68).