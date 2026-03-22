  • Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»
13

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился набранными очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3). 

20-летний россиянин впервые в НХЛ продлил серию игр без результативных действий до 4 (в рамках регулярок). На его счету 52 (14+38) очка в 69 играх при полезности «+3». 

Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (52 очка в 69 играх, 20+32). В топ-3 также входит защитник клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефер (51 в 70, 22+29, гол в сегодняшнем матче). 

Сегодня Иван (16:14, 3:25 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Демидов делает все правильно. Выполняет тренерскую установку, борется за шайбу и не теряет позицию. Только так и можно стать звездой в НХЛ, а очки обязательно придут.
Что с ним, кто в курсе? Похоже не случайная серия, команда 7 голов сегодня забила.
В данном матче просто не свезло, а так в целом все звено немного просело
Мичков- набираете в дебютном сезоне с дуболомами в звене 63 очка " баст, полено, пора в КХЛ"
Демидов- играет с игроками уровня ОИ в звене, наскребает 51 очко " Ничего, все правильно делает, наш Некст Ваня, демигод! "
По факту Демидов сезон провел намного ниже ожиданий. Провалил слово наверное не уместное, но уж точно не порадовал.
Капанен - уровень ОИ? Он центр второго звена, но даже в четвёртое его ставить нельзя. Он ни вбрасывание выиграть, ни шайбу отдать, ни забить не может. Да, поиграл какое-то время Ваня со Слафковски, но теперь тот в первом звене, а с Капаненом и Ньюхуком много не наиграешь. Демидову приходится выполнять совсем другие функции - отличные от тех, из-за которых его брали в команду - оборонительные.
У Монреаля впереди ещё 13 игр. Так что догнать Матвея по очкам Иван ещё может. И перегнать тоже может.
Оба отличные игроки, но при всей критике в прошлом сезоне Тортореллы, тот использовал сильные стороны Матвея, учил его.
Сен-Луи же вообще никак этим не озабочен. Он сконцентрирован на своих любимчиках, выходцах из Квебека в основном. На всех остальных ему наплевать. Это касается не только Демидова, но и Джекая, например (ещё в большей степени).
P.S. И да, у Демидова 52 очка на данный момент, а не 51.
Ну Сан-Луи Демидова чуть не в попку целует , точно не зажимает. Когда Ваня играл со Славковски- хоть как то набирал очки, но перед паузой на ои их звено пожухло, как итог- слава вернули в первое звено, и это дало результат. И подсветило то, что Иван ее в состоянии быть генератором своего звена, чего от него ждут. Ну то есть он не делает своих партнеров лучше.
Кстати, с ходу вспомните с кем Мичков весь тот сезон играл?) Сильно выше уровнем чем капанен?
Я как раз смотрел Монреаль недавно. Демидов с откровенными бревнами играет, но дело даже не в этом. Ему как раз сейчас надо просто самому в этом звене брать игру на себя и главное больше бросать. Не найдёт он партнеров своими передачами. он умеет от противников отрываться за пару шагов и надо делать бросок, который у него причём в наличии. По идее ему это тренер подсказать должен. А он продолжает играть как-будто у него по прежнему в звене Слафковски с которым он обыграться может, и ищет партнера, а партнер где-то там биться-бороться улетел:) А пока он ищет его накрывают, т.е. нужно упростить ему свою игру по типу - получилось получить свободное пространство - бросок! Ну пока так надо играть в его сочетании.
Соглашусь с комментариями о том что у Демидова в общем то нет никакого спада или проблемы. Просто у Монреаля сейчас сделали одно суперзвено, где капитан и два бомбардира. Остальные три звена рабочие просто и Демидов просто как все впахивает там. Голы в этих звеньях побочный эффект и просто в этих три-четырех играх шайба при голе его не коснулась, но с Айлс Демидов с +1 так что с задачей сдерживания его тройка стправляется. Но как справедливо заметили тренеры будут делать в плейоф с одной тройкой? Похоже Монреаль в этом сезоне еще не готов ко второму- третьему раунду. За год можно выстроить хотя бы два звена?
