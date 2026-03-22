Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»
Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился набранными очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3).
20-летний россиянин впервые в НХЛ продлил серию игр без результативных действий до 4 (в рамках регулярок). На его счету 52 (14+38) очка в 69 играх при полезности «+3».
Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (52 очка в 69 играх, 20+32). В топ-3 также входит защитник клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефер (51 в 70, 22+29, гол в сегодняшнем матче).
Сегодня Иван (16:14, 3:25 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Демидов- играет с игроками уровня ОИ в звене, наскребает 51 очко " Ничего, все правильно делает, наш Некст Ваня, демигод! "
По факту Демидов сезон провел намного ниже ожиданий. Провалил слово наверное не уместное, но уж точно не порадовал.
У Монреаля впереди ещё 13 игр. Так что догнать Матвея по очкам Иван ещё может. И перегнать тоже может.
Оба отличные игроки, но при всей критике в прошлом сезоне Тортореллы, тот использовал сильные стороны Матвея, учил его.
Сен-Луи же вообще никак этим не озабочен. Он сконцентрирован на своих любимчиках, выходцах из Квебека в основном. На всех остальных ему наплевать. Это касается не только Демидова, но и Джекая, например (ещё в большей степени).
P.S. И да, у Демидова 52 очка на данный момент, а не 51.
Кстати, с ходу вспомните с кем Мичков весь тот сезон играл?) Сильно выше уровнем чем капанен?