Кофилд сделал хет-трик в матче с «Айлендерс» и приблизился к лидирующему в гонке снайперов НХЛ Маккиннону – 43 гола против 45
Коул Кофилд приблизился к Нэтану Маккиннону в гонке снайперов НХЛ.
Форвард «Монреаля» Коул Кофилд набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3) и был признан первой звездой.
Хет-трик стал для 25-летнего американца третьим за карьеру в лиге. Он обновил личный рекорд по очкам за сезон – 74 (43+31) балла в 68 играх при полезности «+21».
Кофилд также улучшает личный рекорд по голам за сезон. В гонке снайперов лиги он идет на втором месте, отставание от лидера – Нэтана Маккиннона – сегодня сократилось до 2 шайб. У форварда «Колорадо» 45 голов в 67 играх при 114 очках.
До конца сезона «Канадиенс» осталось провести 13 игр, «Эвеланш» – 14.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
