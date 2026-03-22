Кофилд сделал хет-трик в матче с «Айлендерс» и приблизился к лидирующему в гонке снайперов НХЛ Маккиннону – 43 гола против 45

Коул Кофилд приблизился к Нэтану Маккиннону в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Монреаля » Коул Кофилд набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (7:3) и был признан первой звездой.

Хет-трик стал для 25-летнего американца третьим за карьеру в лиге. Он обновил личный рекорд по очкам за сезон – 74 (43+31) балла в 68 играх при полезности «+21».

Кофилд также улучшает личный рекорд по голам за сезон. В гонке снайперов лиги он идет на втором месте, отставание от лидера – Нэтана Маккиннона – сегодня сократилось до 2 шайб. У форварда «Колорадо » 45 голов в 67 играх при 114 очках.

До конца сезона «Канадиенс» осталось провести 13 игр, «Эвеланш» – 14.